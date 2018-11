48 giờ sau trận mưa lịch sử, nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn ngập nặng

Sáng nay 27/11, dù cơn bão số 9 đã đi qua gần 48 tiếng đồng hồ nhưng ít nhất gần 3.000 học sinh tại hai trường học ở TP.HCM chưa thể quay lại lớp do trường chưa khắc phục được hậu quả mưa bão gây ra. Trường mầm non Tuổi Thơ, quận 8, bị ngập quá sâu, nước rút không kịp dù đã dùng máy bơm để hút nước khiến gần 500 trẻ phải tiếp tục nghỉ học trong ngày 27/11. Tại trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh, TP.HCM), nhà trường thông báo học sinh toàn trường sẽ phải nghỉ học đến hết ngày 27/11 và bắt đầu đi học trở lại vào ngày 28/11. Lý do là nhà trường phải khắc phục sự cố cây xanh và cột điện ngã trong sân trường sau mưa bão. Được biết, Trường THPT Hoàng Hoa Thám có khoảng 2.400 học sinh đang theo học. Trong khi đó, rất nhiều nhà dân, công sở trên địa bàn TP.HCM vẫn còn ngập sâu trong nước gây hư hỏng tài sản. Người dân suốt những ngày qua tìm mọi cách để khắc phục hậu quả cơn bão số 9 gây mưa tầm tã suốt ngày 25/11 với lượng mưa lịch sử lên đến hơn 400mm. Nhiều tầng hầm khu căn hộ, chung cư, ngân hàng... ở các quận trung tâm TP như quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận 5...ngập sâu hơn 2m nước. Hầm để xe một chung cư trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận đến sáng 27/11 vẫn còn ngập nước. Tình trạng ngập nước tại một hầm để xe ở chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh suốt 2 ngày qua. Lực lượng cứu hộ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) suốt 48 giờ qua được tăng cường khắp TP để giúp người dân, các doanh nghiệp khắc phục sự cố ngập do mưa. Đến rạng sáng nay 27/11, nhiều hộ dân ở quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang chịu cảnh khốn đốn vì ngập nước.Nước ngập hơn 2m ở hàng loạt hầm khu chung cư ở TP.HCM sau bão số 9 Lực lượng cứu hộ TP.HCM suốt 2 ngày qua nỗ lực giúp dân bơm nước.

Xe máy ngổn ngang dưới tầng hầm một chung cư ở TP.HCM đến sáng 27/11 vẫn chưa khắc phục xong. Nhiều máy bơm công suất lớn được điều động để cứu ngập cho người dân.

