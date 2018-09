Phó chủ tịch thị xã An Khê nhậu say tông xe tải tử vong

(Kiến Thức) - Phó chủ tịch UBND thị xã An Khê (Gia Lai) trong tình trạng say xỉn chạy xe máy về nhà thì tông vào xe ô tô tải bị thiệt mạng trên đường đưa đến bệnh viện.

Trưa 21/9, đại điện Đội CSGT thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, hiện cơ quan điều tra thụ lý vụ Phó chủ tịch thị xã An Khê nhậu say tông vào xe tải tử vong.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 16/9, ông N.K.Q (Phó chủ tịch UBND thị xã An Khê) chạy xe máy mang BKS: 81G1 -057.77 đến nhà người quen để ăn cỗ.

Trưa cùng ngày, ông Q. tiếp tục đến quán của anh Nguyễn Văn Minh (thị xã An Khê) để uống bia với 5 người khác.

Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Q. ra về trong trạng thái say xỉn. Khi đến ngã tư Bùi Thị Xuân – Đỗ Trạc thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS: 81C-088.41 do anh Nguyễn Huỳnh Thanh Hải (SN 1976, thị xã An Khê) cầm lái.

Ông Q. lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.

Qua kết quả điều tra, ông Q. điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng sử dụng bia rượu và chạy tốc độ cao nên dẫn đến sự việc trên.