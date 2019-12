Vụ AVG: Ông Nguyễn Bắc Son không được gặp, liên lạc gia đình có thượng tôn pháp luật?

Tại phiên xét xử vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), sáng 21/12, luật sư Phạm Công Hùng – bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son cho biết đã thuyết phục bằng được gia đình bị cáo Son khắc phục và khẳng định: “99% là sẽ nộp được đủ số tiền (khắc phục hậu quả) để trình HĐXX phiếu nộp tiền vào tuần tới, làm cơ sở để HĐXX xem xét công và tội”.



Luật sư Hùng cho rằng, trước đây các điều tra viên chỉ gọi con bị cáo Sơn lên ghi vào biên bản rồi bảo người ta không khắc phục hậu quả.

“Lá thư ông chồng viết cho người vợ thì không đưa cho người ta, mà lại giữ lại trong hồ sơ. Giữ lại lá thư riêng, để làm chứng cứ buộc tội người ta. Lẽ ra thuyết phục người ta khắc phục hậu quả thì nên đưa cho vợ người ta, để người ta đọc, người ta thấu hiểu, thôi thúc sự thật, thôi thúc lẽ phải, người ta mới đi theo chứ. Cho tới giờ phút này, tất cả những người trong gia đình không hề nhận được lá thư. Thế mà bảo người ta không khắc phục”, luật sư Hùng nói.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son.

Luật sư Hùng nói rằng, việc giữ lá thư của chồng người ta ở trong tù rồi bảo người ta không chấp hành, không khắc phục hậu quả điều đó là hết sức không nên.

“Khi tôi phân tích (với gia đình) là thôi bỏ đi, đừng ấm ức về chuyện không nhận được lá thư nữa, tất cả khóc như mưa và làm theo tâm nguyện của bố. Tôi nói lên điều này để một lần nữa tôi mong Viện kiểm sát thuyết phục người ta bằng cái tình là chính. Tôi khẳng định 99% sẽ nộp được đủ số tiền để trình Hội đồng xét xử phiếu nộp tiền vào tuần tới”, Luật sư Hùng nói.

Trao đổi với PV Kiến Thức về tình tiết trên, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo quy định của pháp luật thì việc bị cáo tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả hoặc tác động để người thân bồi thường, khắc phục hậu quả thay, mức bồi thường, khắc phục hậu quả đáng kể thì sẽ được xem xét áp dụng biết tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ tình tiết giảm nhẹ hết sức quan trọng đối với các bị cáo bị buộc tội về nhóm tội tham nhũng.

“Trong trường hợp bị cáo bị cách ly do bị áp dụng biện pháp tạm giam thì việc tác động với gia đình để gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả sẽ thông qua người tiến hành tố tụng như điều tra viên, kiểm sát viên hoặc thông qua người bào chữa. Ngoài việc trực tiếp nhắn gửi qua người bào chữa hoặc người tiến hành tố tụng thì bị cáo còn có thể viết thư để động viên gia đình thay mặt bồi thường khắc phục hậu quả”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, thư của bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi gia đình là nhu cầu tối thiểu, thiết yếu được pháp luật cho phép, tuy nhiên những bức thư đó phải không ảnh hưởng tiêu cực đến việc giải quyết vụ án. Quyền bí mật thư tín là quyền được hiến pháp và các văn bản pháp luật bảo vệ, bảo đảm.

Đối với những người bị tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự thì những bức thư gửi ra ngoài phải có sự kiểm duyệt của cơ sở giam giữ và cơ quan tiến hành tố tụng.

Trường hợp những bức thư đó không tác động tiêu cực đến vụ án thì người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng nhận được bức thư đó phải có trách nhiệm thông tin, bàn giao lại cho người mà bị cáo muốn gửi đến.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp.

Trong trường hợp người tiến hành tố tụng không truyền đạt những bức thư thể hiện tâm tư, tình cảm, nguyện vọng khắc phục hậu quả đến gia đình nạn nhân là có phần vô cảm, tắc trách, ảnh hưởng không tốt đến việc giải quyết vụ án và gây bất lợi cho bị cáo.

Theo quy định của pháp luật thì người thân trong gia đình bị can, bị cáo có quyền thăm gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam, tạm giữ mỗi tháng một lần, thủ tục này thực hiện trực tiếp với cơ sở giam giữ. Việc gặp bị can, bị cáo, người bị tạm giữ có thể bị hạn chế nếu như có ý kiến của cơ quan điều tra, viện kiểm sát là hạn chế tiếp xúc đối với nhiều vụ án phức tạp...

Trong trường hợp việc thăm gặp người thân bị hạn chế thì người bị tạm giữ, bị can, bị cáo chỉ có thể thông tin ra bên ngoài, với người tiến hành tố tụng là kiểm sát viên, điều tra viên hoặc thông qua người bào chữa. Trong trường hợp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không thể hoặc e ngại khi nhắn gửi thông tin qua điều tra viên, kiểm sát viên hoặc người bào chữa thì có thể viết thư, mỗi tháng có thể viết một lá thư dưới sự quản lý kiểm tra, giám sát của cán bộ trại giam.

Việc bị can, bị cáo viết thư động viên gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả là quyền hợp pháp, chính đáng của bị can bị cáo được pháp luật thừa nhận và khuyến khích. Việc bồi thường khắc phục hậu quả cũng là mục tiêu mà hoạt động xét xử hướng, đặc biệt là đối với những vụ án về tham nhũng.

Luật sư Cường cho rằng, để việc thu hồi tài sản trong những vụ án tham nhũng đạt hiệu quả, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cần phải nêu cao trách nhiệm trong việc xác minh, làm rõ tài sản do phạm tội mà có và làm rõ tài sản của người phạm tội, thực hiện các các biện pháp ngăn chặn, tránh tẩu tài sản.

Ngoài ra cần động viên bị can, bị cáo bồi thường khắc phục hậu quả hoặc thông tin, tác động đến gia đình bị can bị cáo để những người thân trong gia đình hoặc bạn bè của bị can bị cáo bồi thường khắc phục hậu quả thay.

“Có làm tốt những việc này thì việc bồi thường khắc phục hậu quả mới có hiệu quả, đảm bảo giảm bớt thiệt hại cho người bị hại, cho nhà nước và có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo, đây cũng là giải pháp để tăng cường hiệu quả trong hoạt động tố tụng hình sự”, Luật sư Cường cho biết.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin phiên xét xử sai phạm thương vụ AVG.