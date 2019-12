Xét xử AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị tử hình

Theo đó, ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án 16-18 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và tử hình tội Nhận hối lộ. Hình phạt chung, VKSND đề nghị HĐXX tuyên với ông Nguyễn Bắc Son là tử hình.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị tử hình.

Ông Trương Minh Tuấn bị đề nghị 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 8-9 năm tù tội Nhận hối lộ. Tổng mức đề nghị 14-16 năm tù.

Với tội Đưa hối lộ, ông Phạm Nhật Vũ bị đề nghị 3-4 năm tù.

Liên quan đến vụ án, ông Lê Nam Trà bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 16-17 năm tù tội Nhận hối lộ. Tổng hình phạt 23-25 năm tù.

Cao Duy Hải bị đề nghị 4-5 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 10-11 năm tù tội Nhận hối lộ. Tổng mức án đề nghị là 14-16 năm tù.

Với tội Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Phạm Đình Trọng bị đề nghị 5-6 năm tù; Phạm Thị Phương Anh 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Nguyễn Mạnh Hùng 2 năm 6 tháng-3 năm tù; Nguyễn Bảo Long 2 năm 6 tháng-3 năm tù; Nguyễn Đăng Nguyên 2 năm-2 năm 6 tháng tù; Phan Thị Hoa Mai 3 năm-3 năm 6 tháng tù; Hồ Tuấn 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Võ Văn Mạnh 4-5 năm tù; Hoàng Duy Quang 3-4 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2015, Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) với số tiền 8.900 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A - thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư.

Bộ Thông tin và truyền thông là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Mobifone có trách nhiệm chỉ đạo Mobifone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và Công ty thẩm định giá AMax đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG ; thẩm định giá; sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG, trong việc lập, trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là 6.590 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, các bị can Phạm Nhật Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải còn có hành vi đưa và nhận hối lộ.

Về việc thu nộp tài sản từ các bị cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu nộp vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.907829300000 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội tổng số tiền do các bị can và gia đình giao nộp là 68,7 tỷ đồng, cụ thể:

Đối với bị can Lê Nam Trà, gia đình đã nộp số tiền 54,725 tỷ đồng; đối với bị can Cao Duy Hải, gia đình đã nộp số tiền 11,6 tỷ đồng; đối với bị can Hoàng Duy Quang, gia đình đã nộp 54 triệu đồng;

Đối với bị can Trương Minh Tuấn, gia đình đã nộp 2 tỷ đồng; ông Tống Minh Tuấn, Trưởng phòng tư vấn VCBS, nộp trả lại AMAX số tiền 100 triệu đồng; Công ty AMAX nộp số tiền 240 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên các tài sản sau: Nhà đất tại số 14, ngõ 36C1 Lý Nam Đế, phưòng Cửa Đông, quận Hoàn Kiêm, thành phố Hà Nội, đứng tên chủ sở hữu là Nguyễn Bắc Son và bà Lưu Thị Lý;

Nhà đất tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đứng tên chủ sở hữu là Trương Minh Tuấn và vợ là bà Thái Thị Dung.

