Xét xử AVG: Phan Thị Mai Hoa không họp nhưng vẫn kí khống văn bản

Theo cáo trạng, bị can Phan Thị Hoa Mai với vai trò, trách nhiệm là Thành viên HĐTV MobiFone, biết tình hình tài chính của AVG khó khăn, giá mua chênh lệch lớn so với giá trị thể hiện trên sổ sách kế toán, nhưng Phan Thị Hoa Mai vẫn biểu quyết đồng thuận cùng HĐTV báo cáo Bộ TT&TT xem xét, phê duyệt dự án.

Phan Thị Hoa Mai tham gia cuộc họp ngày 23/9/2015 của HĐTV thông qua Văn bản số 5054 ngày 14/9/2015 của Ban Tổng giám đốc, tham gia cuộc họp ngày ngày 18/9/2015 và cuộc họp ngày 02/10/2015 do Bộ TT&TT chủ trì cùng với các Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc Mobifone và AVG thống nhất giá mua là 8.898,3 tỷ đồng, tương đương 95% cổ phần của AVG theo nguyên trạng. Ngoài ra, Phan Thị Hoa Mai còn tham gia ký khống 02 biên bản họp HĐTV ngày 05/10/2015 và ngày 25/12/2015.

Bị cáo Phan Thị Hoa Mai khai nhận: Không được phân công nhiệm vụ cụ thể trong HĐTV, được tiếp cận dự án thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp của HĐTV; không được cung cấp tài liệu có liên quan đến dự án trước 03 ngày để nghiên cứu theo quy định của quy chế làm việc.

Tuy nhiên, Phan Thị Hoa Mai nhận thức được tình hình tài chính của AVG khó khăn, giá mua chênh lệch lớn so với giá trị thể hiện trên sổ sách kế toán nhưng do không có chuyên môn về thẩm định giá, tin tưởng kết quả làm việc các Ban chức năng, Ban Tổng giám đốc trong việc đánh giá, đồng thời xác định đây là dự án lớn nên sẽ có các Cơ quan chức năng, Bộ, Ngành xem xét, đánh giá, quyết định. Do vậy, theo đề nghị của Chủ tịch HĐTV, Phan Thị Hoa Mai đã biểu quyết đồng ý trong các cuộc họp của HĐTV báo cáo Bộ TT&TT xem xét phê duyệt đầu tư dự án.

Phan Thị Hoa Mai biết những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án nên đã nhiều lần có ý kiến về việc làm rõ giá mua, loại bỏ 02 khoản đầu tư ngoài ngành nhưng không được tiếp thu.

Được phân công chuẩn bị nguồn vốn của dự án nhưng Phan Thị Hoa Mai không trực tiếp thực hiện và giao cho Phó Tổng giám đốc Phạm Thị Phương Anh và Ban Tài chính thực hiện. Bị can thừa nhận cuộc họp HĐTV ngày 05/10/2015 và ngày 25/12/2015 thực tế không được diễn ra, nhưng vẫn ký vào biên bản họp để hợp thức hồ sơ, thủ tục (BL 1723-1732; 18225-18227).