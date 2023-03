Vụ 2 bảo mẫu bóp mũi ép trẻ ăn: Bố cháu bé nói gì?

Ngày 14/3, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh bảo mẫu bón đồ ăn cho một bé trai. Theo nội dung clip, 2 người bảo mẫu "khống chế" bé trai nằm ngửa ra sàn, một người giữ 2 tay, người còn lại đè lên chân cháu bé. Sau đó, một trong 2 bảo mẫu cố gắng đút thìa cơm vào miệng bé trai.

Hình ảnh được cắt từ clip ghi lại diễn biến vụ việc.

Bé trai khi đó gào khóc, không muốn ăn nên một trong 2 bảo mẫu đã bịt mũi, banh miệng cháu bé để ép. Clip khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự không đồng tình với hành động của 2 bảo mẫu. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An có địa chỉ tại phường Đình Bảng (TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Đình Bảng, sau khi tiếp nhận thông tin, phường đã thành lập đoàn kiểm tra đến Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An làm việc, kiểm tra, xác minh thông tin.

Thông tin ban đầu cho biết, cháu bé xuất hiện trong clip là cháu V.H.Đ. (SN 2019) còn người có hành vi ép cháu Đ. ăn là bà N.T.N. Bà N. cho biết sự việc trên diễn ra vào khoảng tháng 11/2022. Thời điểm này, người quản lý trung tâm đã trực tiếp chỉ đạo bà N. và 1 giáo viên khác (đã nghỉ việc) giữ và ép cháu Đ. ăn. Người quản lý này cũng trực tiếp quay lại clip.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, anh V.V.B. (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An, bố cháu bé) cho biết, con trai anh là trẻ tự kỷ, chậm nói, kém ăn được gửi tại Trung tâm Giáo dục trẻ đặc biệt Tâm An từ tháng 6/2022.

Từ khi được gửi tại trung tâm, cháu Đ. có cải thiện tích cực đặc biệt là các cử chỉ gần gũi, âu yếm bố mẹ và không có biểu hiện sợ hãi. Tuy nhiên, anh Đ. cũng bức xúc khi hình ảnh của con mình bị đưa lên mạng xã hội làm ảnh hưởng tâm lý của gia đình. Quá trình làm việc, anh Đ. không yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với bà N.T.N.

Tại buổi làm việc, UBND phường Đình Bảng cũng đã yêu cầu chủ Trung tâm Giáo dục trẻ đặc biệt Tâm An dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến giáo dục trẻ đặc biệt do trung tâm đang thực hiện tại 2 cơ sở trên địa bàn phường Đình Bảng đồng thời làm báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết sự việc trên.

UBND phường Đình Bảng cũng đề nghị UBND TP Từ Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan trong đoạn clip theo đúng quy định của pháp luật.