Vợ tố chồng cũ dùng ô tô đâm 2 mẹ con

Theo đơn trình báo của chị N.T.H.H (SN 1974, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gửi tới cơ quan Công an, khoảng 21h45 tối 26/8, chị và anh C.V.Q (SN 1977 là chồng cũ của chị H.) đã xảy ra xô xát tại phòng ngủ trên tầng 3, anh Q. đã đạp vào bụng chị H. hai lần làm chị này ngã xuống giường. Sau đó, con trai chị H. là C.V.L (SN 2003) đã vào can ngăn nhưng anh Q. đã đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà.

Chưa dừng lại, khi chị H. cùng con trai chạy xuống tầng 1 của ngôi nhà thì chồng cũ tiếp tục đuổi theo. Lúc này, anh Q. đã dùng xe ô tô đỗ trong nhà nổ máy, đâm ép 2 mẹ con vào tường. Do nhảy được ra ngoài nên con chị H. không bị sao, còn chị này bị chồng cũ tiếp tục tăng ga, chèn lần thứ 2 vào tường.

Hình ảnh chị H. điều trị tại bệnh viện.

Sau khi thấy ồn ào, hàng xóm đã qua nhà can ngăn, lúc này anh Q. đã lùi xe bỏ đi. Chị H. được người dân giúp đỡ đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu. Tuy nhiên, do chị H. có biểu hiện đau đớn, tức ngực khó thở, tay vai không thể cử động, người nhà đã chuyển đến Bệnh viện TW 108 ngay ngày hôm sau.

Tại bệnh viện, chị H. được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương phức tạp. Cụ thể, chị H. bị dập và tràn dịch màng phổi, chấn thương cột sống, sái khớp mỏm cùng vai đòn phải, gãy xương chậu 2 bên, vỡ xương mu phải... Ngoài ra, cơ thể chị H. cũng bị xây xát nhiều chỗ.

Người nhà chị H. cho biết, hiện tại tinh thần chị H. đang rất hoảng loạn, vẫn phải điều trị đặc biệt tại bệnh viện. Vụ việc nghi vấn chồng cũ dùng ô tô đâm 2 mẹ con đã được gia đình gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Quang Trung, trưởng Công an phường Mễ Trì cho biết: "Vụ việc đã được chúng tôi chuyển thông tin lên Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý, mọi thông tin sẽ được công an quận cung cấp".



Hiện vụ việc nghi vấn chồng cũ dùng ô tô đâm 2 mẹ con đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chồng đánh vợ tới tấp trước mặt con