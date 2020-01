Vợ mất tích gần 2 tháng ở Sài Gòn, chồng mỏi mòn đi tìm

Ngày 16/1, Công an quận 2, TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ mất tích bí ẩn của chị Nguyễn Thị Yến Châu (SN 1968, ngụ quận 2).

Gia đình mỏi mòn tìm kiếm người phụ nữ mất tích bí ẩn gần 2 tháng ở Sài Gòn.

Trước đó, anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1962, ngụ quận 2) tới công an trình báo về việc vợ mình là chị Yến Châu đi đâu không ai biết. Anh cùng người thân đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Anh Tâm cho biết, rạng sáng 22/11/2019, vợ anh mặc bộ đồ trắng mang đôi dép đỏ đi ra khỏi căn nhà của gia đình ở đường Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, quận 2. Sau đó không thấy vợ về thì anh Tâm cùng người thân đi tìm kiếm.

Gia đình tiến hành tìm kiếm khắp nơi và rà soát các mối quan hệ nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của người phụ nữ này.

Công an quận 2 đề nghị ai biết thông tin về chị Yến Châu hoặc thấy chị này ở đâu vui lòng báo về Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 2 số 989 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM (số điện thoại: 028 37215334) hoặc Công an địa phương nơi phát hiện.