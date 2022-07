Vĩnh Phúc: Người đàn ông “nổ” là Thanh tra Bộ Công an để lừa đảo

Ngày 4/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Anh Tuấn (SN 1979, ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Anh Tuấn tại cơ quan Công an.

Cơ quan công an xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Phạm Anh Tuấn tự giới thiệu là cán bộ thanh tra Bộ Công an và có mối quan hệ với người nhiều người trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó, một người dân đã tin tưởng và nhờ Tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thỏa thuận ban đầu là 70 triệu đồng.

Đặc biệt, Tuấn còn gọi điện cho các cán bộ trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc để lừa đảo. Tuy nhiên hành vi của đối tượng Phạm Anh Tuấn đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ người đàn ông "nổ" là Thanh tra Bộ Công an để lừa đảo đ ang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.