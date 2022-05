Vĩnh Phúc: Dùng súng khống chế, lấy xăng tẩm lên người vợ dọa giết

Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Bình Xuyên đang củng cố các tội danh: Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép với đối với người đàn ông dùng súng khống chế và xăng tẩm lên người vợ đe dọa giết.

Trước đó, khoảng 11h ngày 15/5, Công an huyện Bình Xuyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên về việc chị Nguyễn Thị Đông (SN 1982, ở thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) bị chồng là Đào Ngọc Thìn (SN 1964) nhốt trong nhà khóa trái cửa, dùng dao, súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người dọa đốt chị Đông.

Đào Ngọc Thìn tại cơ quan Công an.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc giấy tờ nhà đất của thửa đất đang ở của vợ chồng Thìn Đông. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Xuyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Trung Mỹ và chính quyền địa phương có mặt kịp thời tại gia đình vợ chồng Thìn Đông.

Hiện trường là căn nhà cấp 4 khóa trái cửa nằm dưới chân núi thôn Thanh Lanh bên trong Đào Ngọc Thìn có sử dụng hung khí và dùng xăng tẩm lên người vợ đe dọa giết. Nhận thấy đối tượng rất hung hãn, có sử dụng vũ khí nóng khống chế con tin, chỉ cần một sơ xuất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho con tin nên tổ công tác gồm lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã ra sức vận động, thuyết phục đối tượng thả người ra ngoài.

Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, thuyết phục thì Đào Ngọc Thìn đã chịu thả chị Đông ra ngoài, tuy nhiên đối tượng vẫn kiên quyết cố thủ bên trong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 02 con dao, 01 khẩu súng kíp cùng 2 viên đạn, lựu đạn tự chế.

Ngay sau đó, đối tượng đã được dẫn giải về trụ sở Công an để làm việc. Theo lời khai của Đào Ngọc Thìn, năm 2016, hai vợ chồng Thìn mua một phần mảnh đất đang ở rồi giao giấy tờ cho vợ là chị Đông cất giữ.

Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Thìn yêu cầu chị Đông đưa giấy tờ đất để bán bớt một phần nhưng chị Đông từ chối giao lại cho Thìn. Đỉnh điểm mẫu thuẫn xảy ra khi Thìn nhốt chị Đông trong nhà khóa trái cửa, dùng ghế đánh vào người, dùng dao, súng và tẩm xăng vào người uy hiếp, đe dọa giết vợ.