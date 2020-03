Việt Nam quyết không để có tới 1.000 ca mắc Covid-19

Theo Phó Thủ tướng, theo thống kê trên thế giới, thời gian trung bình để số ca nhiễm Covid-19 từ 100 lên 1.000 là 7 ngày (riêng Nhật Bản là 28 ngày), nên tính chung là khoảng trên 9 ngày.

Nếu suy luận theo logic đó, ngày 22/3 Việt Nam đã ghi nhận 100 ca nhiễm mới (không tính 16 ca trong giai đoạn 1) thì hết ngày 31/3 chúng ta có khả năng có 1.000 ca nhiễm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Việt Nam sẽ không có 1.000 ca nhiễm vào thời điểm ngày 31/3 bởi vì chúng ta có các giải pháp chống dịch và đến giờ phút này các giải pháp đó là rất hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Tôi tin nếu chúng ta thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và khuyến cáo của cơ quan y tế thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành công như giai đoạn 1 và phải quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. (Ảnh: Tiền Phong).

Tính từ ngày 7/3, khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 số 17 thì đến nay có 137 ca nhiễm mới, trong đó 86 ca đã cách ly ngay từ khi đến Việt Nam, còn 51 ca đã vào cộng đồng. Trong đó, chỉ riêng chuyến bay VN 0054 vào Việt Nam từ 2/3 đã có 20 ca nhiễm, trường hợp bệnh nhân số 34 (F0) tại Bình Thuận lây cho 11 người nhiễm, gồm cả 8 ca F1, 3 ca F2 nhưng đến nay chưa ghi nhận thêm trường hợp nào lây đến F2.

Về tổ chức xét nghiệm phát hiện các trường hợp nghi ngờ, hiện Việt Nam chưa sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh mà đang sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất, đã được các cơ quan quản lý, khoa học trong nước và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận. Trên cơ sở tham khảo WHO và các nước trên thế giới và thực tiễn trong nước, ngành y tế đã cập nhật, hoàn thiện phác đồ điều trị COVID-19. Hiện Việt Nam đảm bảo đủ thuốc điều trị.

Hiện có 136 nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại 18 cơ sở khám chữa bệnh (101 người Việt Nam, 35 người nước ngoài). Trong đó, 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 2 bệnh nhân trong số này đã có tiến triển sức khoẻ; 37 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1; 13 bệnh nhân kết thúc điều trị (8 bệnh nhân âm tính lần 2, 5 bệnh nhân âm tính lần 3).

Liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai , tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đây là ổ dịch xâm nhập từ bên ngoài. Hiện bệnh viện đã thực hiện cách ly toàn diện 3 đơn vị (Viện Tim mạch, Khoa thần kinh, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới).

Cùng đó, nhân viên y tế các khoa này được cách ly ngay tại khoa và trong khu vực cách ly trong bệnh viện. Bệnh nhân các khoa này cũng được cách ly và tiếp tục điều trị tại khoa (riêng 90 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Nhiệt đới được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương), lấy mẫu xét nghiệm gần 5.000 người; đồng thời giảm tải người bệnh tối đa…

