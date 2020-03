Tranh thủ ở nhà tránh dịch Covid-19, dàn trai xinh gái đẹp trổ tài vào bếp

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, đa số người dân chọn phương pháp ở nhà, tránh tụ tập đông người để đảm bảo sức khỏe, trong đó có dàn trai xinh, gái đẹp Việt. Mới đây trên trang các nhân, dàn trai xinh, gái đẹp Việt điển hình như Trang Lou, Mai Ngọc, Tường Linh... thi nhau chia sẻ mâm cơm gia đình ấm cúng. Có lẽ, trong những ngày ở nhà tránh dịch Covid-19 cũng là cơ hội để mọi người trổ tài bếp núc của mình. Hot Mom - Nam Thương kỳ công làm món chả lá lốt để chiêu đãi ông xã Ba Duy. Trong dịp ở nhà mùa dịch Covid-19, "Cô chủ tiệm nail" Huyền My thì trổ tài với món bánh bèo đặc sản xứ Nghệ. MC Mai Ngọc với món miến xào cua thơm nức mũi. Tường Linh The Face chuẩn bị mâm cơm đơn giản nhưng rất ngon mắt với món thịt kho trứng. Mie Nguyễn hướng dẫn fans làm món thịt BBQ đãi chồng trong những ngày ở nhà tránh dịch Covid-19. Trong khi đó, hot girl Thương Võ tổ chức tiệc nướng tại gia. Gia đình Trang Lou - Tùng Sơn khiến dân mạng đã mắt với món gan ngỗng áp chảo ăn kèm mứt táo. Clip Cập nhật Covid-19 ngày 15/3: Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến tại Italia - Nguồn: VTC Now

