Dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam chung tay cùng Tổ quốc đẩy lùi Covid-19

Sau lời kêu gọi ủng hộ đẩy lùi dịch Covid-19 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát đi, nhiều người đã chung tay quyên góp, trong đó không thể thiếu dàn cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Trương Văn Thái Quý ủng hộ 500.000 đồng cùng dòng trạng thái "Tiến lên Việt Nam, đẩy lùi Covid-19". Mới đây, anh chàng cùng CLB Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia trong trận gặp TP HCM. Bùi Tiến Dũng chia sẻ hình ảnh góp tiền, cùng Chính phủ dập dịch Covid-19. Sau 2 vòng V-League, CLB Viettel của trung vệ quê Hà Tĩnh hiện đang xếp ở vị trí thứ 4. "Một chút công sức đẩy lùi Corona. Việt Nam chiến thắng" - Đình Trọng viết trên trang cá nhân. Hậu vệ này vẫn đang phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Hiện tại, V-League đã tạm hoãn sau 2 vòng đấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, các trận đấu đã được diễn ra mà không có khán giả trên khán đài. Không chỉ có V-League mà rất nhiều giải bóng đá khu vực, châu lục cũng đã được hoãn lại vì lý do dịch bệnh. Sau khi thực hiện vũ đạo "Ghen Cô Vy" với bạn gái tin đồn Huỳnh Hồng Loan, tiền đạo Tiến Linh tiếp tục đăng tải clip hướng dẫn rửa tay đúng cách để phòng tránh Covid-19. Quế Ngọc Hải ghi lại hình ảnh cùng con gái Sunny rửa tay, bảo vệ sức khỏe ngày dịch. Xem thêm clip: Hồng Duy, Tiến Linh nhảy Ghen Cô Vy, HLV Park Hang seo hướng dẫn rửa tay đúng cách mùa dịch - Nguồn: Youtube

