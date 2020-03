Ảnh chế nghề nghiệp của sao Việt giữa dịch Covid-19, dân tình cười té ghế

Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hộ kinh doanh thua lỗ, buôn bán khó khăn, nhiều nhân viên phải nghỉ việc vì cắt giảm biên chế. Các diễn viên, người nổi tiếng cũng không thoát khỏi tình cảnh chật vật. Bởi thế, mới đây diễn viên BB Trần cho rằng mỗi người phải tìm ra một nghề mới để kiếm sống qua ngày. Mới đây trên trang Facebook của diễn viên BB Trần đăng tải bộ ảnh ngành nghề phù hợp với từng sao trong thời buổi dịch Covid-19 hoành hành thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chưa đầy 1 ngày, loạt ảnh này đã có hơn 60.000 lượt like và hơn 3.000 lượt bình luận. "Em cười không thở được anh ơi, anh "mặn" quá. Lại cà khịa cả showbiz, sau đợt dịch này anh lại gánh nghiệp dài thôi", "Theo dõi Faebook của "thánh" này thì không bao giờ biết buồn là gì" - Dân mạng nhắn gửi BB Trần. Ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc bị đồng nghiệp BB Trần gán cho nghề bán vé số dạo. Dáng người cao to, nước da khỏe khoắn bóng nhẫy của Trương Thế Vinh phù hợp với nghề phụ hồ luôn còn gì. Không biết đẹp trai thế này thì bao giờ được lên thợ chính? Mặc dù "dìm" cả showbiz, chọn những tấm hình xấu xí nhất để gán cho đồng nghiệp nhưng BB Trần vẫn theo tiêu chí "Facebook ai người đó đẹp". Bởi thế mà anh chàng tự up tấm hình mặc áo dài đẹp như nàng thơ. Khuôn mặt "tấu hài" của Quang Trung mà đi làm quay phim người lớn có lẽ bị đuổi việc sớm. Chẳng cần phải có dịch bệnh Covid-19 thì livestream bán hàng vẫn là nghề của Lê Dương Bảo Lâm rồi. "Tưởng phải xe ôm truyền thống chứ công nghệ vẫn giàu lắm", "Chú Thành cho con book một chuyến đi chú" - Dân mạng hùa nhau trêu Trấn Thành trong bức hình BB Trần đăng tải. Xem thêm clip: TỔNG HỢP NHỮNG PHA LẦY KHÔNG ĐỠ NỔI CỦA BB TRẦN - HẢI TRIỀU - Nguồn: Youtube

