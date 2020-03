Làm gel rửa tay "khổng lồ" mùa Covid-19, Bà Tân Vlog nhận ý kiến trái chiều

Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp, các mặt hàng như khẩu trang, nước rửa tay và xà phòng kháng khuẩn thường xuyên trong tình trạng cháy hàng vì được nhiều người lùng mua. Trước nhu cầu quá lớn của nhiều người, mới đây trên kênh Bà Tân Vlog đã cho đăng tải clip làm gel rửa tay "siêu khổng lồ" để đi phát miễn phí cho mọi người khi dịch Covid-19 hoành hành. Để thực hiện nồi gel rửa tay "siêu to khổng lồ", Bà Tân Vlog cho biết phải chuẩn bị nguyên liệu là 36 lít cồn Ethanol (70 độ hoặc 9 độ), 24 hộp nguyên liệu tạo gel và 12 lít nước đã được đun sôi 100 độ C. Sau khi đã phân ra từng lọ, Bà Tân mới đi phát miễn phí cho các cô, các bác gần nhà. Bà Tân còn hướng dẫn mọi người cách rửa tay để phòng chống dịch Covid-19. Hành động của Bà Tân Vlog nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con hàng xóm. Cùng với đó, trên MXH không ít những lời khen cũng được gửi đến người phụ nữ có kênh Youtube "khủng". Ở phần bình luận, rất nhiều người xem tỏ ý ủng hộ hành động đẹp này của bà Tân: '"Đây là hành động đẹp, ý nghĩa và nhân văn. Mong bà sẽ tiếp tục làm thêm nhiều video ý nghĩa để giúp mọi người hưởng ứng trong công tác phòng chống dịch", "Bà làm clip này thật ý nghĩa, mong nhiều người chung tay chống lại đại dịch để xã hội và đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nhé!", Tuy nhiên, nhiều dân mạng cũng có phần khó tính hơn khi cho rằng chỉ là gel rửa tay thì không sao. Nhưng đưa từ "diệt khuẩn" như Bà Tân Vlog đưa vào là điều chưa được kiểm chứng. Trên nhiều diễn đàn đăng tải lại clip làm gel rửa tay khô của Bà Tân Vlog, nickname P.H.M bình luận: "Hành động của người phụ nữ này là đáng khen nhưng việc có đúng tỷ lệ như khuyến cáo hay không lại hoàn toàn khác. Nhưng hy vọng là không sao?". Cũng có dân mạng cho rằng nếu làm gel rửa tay "diệt khuẩn" giống Bà Tân Vlog làm dễ như này thì liệu có an toàn cho người dùng? Sau khi đăng tải clip làm 100 lít gel rửa tay, kênh Bà Tân Vlog nhận ý kiến trái chiều từ CĐM. Clip Chế Tạo Nước Rửa Tay Khô Cực Đơn Giản - Nguồn: Youtube

