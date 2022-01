Việt Á tặng quà CDC Bình Phước: “Chưa kịp mở phần quà, công an đã niêm phong”

Thông tin mới nhất vụ Công ty Việt Á tặng quà Giám đốc CDC Bình Phước, chiều 4/1, đại diện Sở Y tế Bình Phước cho biết, điều tra viên thuộc Bộ Công an đã làm việc với ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước. Ngoài ông Sáu còn có thêm 5 người khác thuộc CDC Bình Phước cũng được mời làm việc gồm kế toán trưởng, 3 cán bộ khoa dược và 1 cán bộ khoa xét nghiệm.



Cơ quan công an đã thực hiện niêm phong tài liệu, giấy tờ và quà biếu được cho là của Công ty Việt Á tặng Giám đốc CDC Bình Phước.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước. Ảnh: BPTV

Nói về “quà” mà Công ty Việt Á tặng cho Giám đốc CDC Bình Phước, đại diện Sở Y tế cho biết, chưa kịp mở phần quà đó ra thì đã bị Công an niêm phong. Lãnh đạo Sở Y tế Bình Phước cũng cho biết thêm, do ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước đang làm việc với cán bộ điều tra của Bộ Công an nên đã khóa máy không thể liên lạc được để nắm thông tin.

“Sở Y tế cũng đã nhận được báo cáo của ông Sáu liên quan đến vụ việc, nhưng do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp cho báo chí. Cùng ngày Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu Sở kiểm tra, rà soát lại toàn bộ vụ việc và sớm có báo cáo lên Tỉnh ủy. Đến nay Bộ Công an chưa làm việc với Sở Y tế”, vị lãnh đạo Sở thông tin.

Trước đó, trả lời báo chí xung quanh việc Bình Phước mua kit xét nghiệm và vật tư y tế của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước Nguyễn Văn Sáu khẳng định không có thỏa thuận, cam kết nào về tỉ lệ phần trăm hoa hồng với đơn vị cung cấp vật tư, sinh phẩm là Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Ông Sáu cho biết, đầu tháng 12/2021, đại diện Công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà. Khi người đại diện này về ông mới kiểm tra và biết có quà cho bản thân ông. Sau đó, ông đã báo cáo tổ chức, lãnh đạo các cấp và nói rằng ngay sau kỳ nghỉ lễ sẽ nộp lại phần quà này cho cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, ngày 31/12/2021, ông Nguyễn Văn Sáu đã báo cáo Giám đốc Sở Y tế về việc mình có nhận quà của Công ty Việt Á từ đầu tháng 12/2021 và xin "nộp lại" quà tặng sau tết Dương lịch. Trong khi đó, ngày 18/12/2021, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt Tổng giám đốc Công ty Việt Á, Giám đốc CDC Hải Dương và nhiều cán bộ liên quan. Sau đó, Giám đốc CDC Bình Dương và Nghệ An cùng nhiều vụ trưởng, vụ phó Bộ Y tế, Bộ Khoa học - Công nghệ cũng bị bắt.

CDC Bình Phước đã có báo cáo về việc mua sắm kit xét nghiệm và bộ tách chiết từ Công ty Việt Á theo 3 quyết định của UBND tỉnh Bình Phước. Trong 3 đợt, CDC Bình Phước mua hơn 87.000 kit xét nghiệm và gần 48.000 bộ tách chiết với kinh phí hơn 41,5 tỷ đồng. Trong đó CDC Bình Phước đã chuyển thanh toán số tiền hơn 7,1 tỷ đồng, còn hơn 34,3 tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục thanh toán và chưa chuyển thanh toán.

Báo cáo cho thấy, Việt Á có cho CDC Bình Phước mượn 6 bộ máy móc phục vụ công tác xét nghiệm vào ngày 8/8/2020. Đến ngày 2/11, CDC đã trả lại 5/6 máy cho Việt Á, chỉ còn mượn 1 máy Spindown do CDC chưa kịp mua máy mới.

