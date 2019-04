Video: Cận cảnh Công an phá đường dây hơn 1 tấn ma túy

Ngày 20/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang phối hợp Bộ Công an, công an nhiều tỉnh thành tiếp tục mở rộng điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đây là vụ triết phá vụ án ma túy "khủng" thu hơn 1,1 tấn ma túy của lực lượng công an.

Trước đó, khoảng 11h45 phút ngày 12/4, Đội CSGT Công an quận 5 phối hợp với lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM tổ chức kiểm tra, truy đuổi ô tô 7 chỗ biển số 51A-432.83 do Yeh Ching Wei (SN 1986, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) điều khiển chở Chiang Wei Chih (SN 1988, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), 1 xe ô tô tải biển số 51C-570.67 và 1 xe ô tô tải biển số 60C-462.24 đang đậu đỗ sai quy định tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt, quận 5.

Từ vụ phát hiện 2 xe tải vi phạm giao thông lực lượng công an phát hiện thu giữ lượng ma túy khủng.