Vì sao không giãn chu kỳ kiểm định ô tô đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải?

Ngày 22/3, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, có 2 nội dung đáng chú ý, bao gồm miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và điều chỉnh chu kỳ kiểm định của các loại xe. Thông tư mới quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được dư luận ủng hộ.

Theo đó, ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, đối với xe sản xuất đến 7 năm, chu kỳ đầu thay đổi tăng lên 36 tháng (trước đây 30 tháng), chu kỳ định kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với trước đây - 18 tháng).

Với xe sản xuất trên 7 năm đến 20 năm chu kỳ đầu và định kỳ là 12 tháng, thời gian sản xuất trên 20 năm chu kỳ đầu và định kỳ là 6 tháng. Trước đây, chu kỳ này chỉ tính các xe sản xuất từ trên 7 năm đến 12 năm và trên 12 năm.

Đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định.

Trong khi đó, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ, theo Thông tư mới, ngoài việc tính theo xe cải tạo hay không, còn chia theo thời gian sản xuất.

Đối với xe có thời gian sản xuất từ trên 7 năm đến 20 năm, Thông tư mới vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định định kỳ 12 tháng.

Lý giải điều này, Cục Đăng kiểm VN cho biết, xe cá nhân mới chưa qua sử dụng, linh kiện tốt, có chế độ bảo hành của hãng nên hầu hết đạt chất lượng kiểm định. Tuy nhiên, sau 7 năm, đa phần các xe đã hết thời hạn bảo hành, linh kiện sẽ dần hư hỏng, trong khi đó, Việt Nam chưa có quy định về niên hạn phụ tùng, phí môi trường, bảo dưỡng với xe cũ nên nhiều phương tiện dù đã cũ vẫn lưu thông mà không được chú trọng bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Tại các nước tương đồng về hạ tầng, phương tiện với Việt Nam như Trung Quốc chu kỳ kiểm định xe cá nhân trên 15 năm là 6 tháng, Indonesia quy định chu kỳ kiểm định lần thứ hai trở đi của loại xe này là 6 tháng.

Do đó, cần thiết phải giữ nguyên chu kỳ kiểm định định kỳ 12 tháng đối với xe cũ sau 7 năm nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện.

Ngoài ra, ô tô chở người đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải cũng không được giãn chu kỳ kiểm định, “bởi đây là loại xe có cường độ, tần suất hoạt động lớn, vận tải chở khách nên cần được kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn”, Cục Đăng kiểm VN cho biết.

Đối với ô tô chở người trên 9 chỗ (xe khách), Thông tư mới cũng quy định chu kỳ kiểm định theo năm sản xuất và chỉ nới thêm 6 tháng đối với xe sản xuất đến 5 năm. Xe cũ sau 5 năm vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định định kỳ 6 tháng.

Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo nghiên cứu tại nhiều quốc gia cho thấy hầu hết đều đang kiểm soát chặt chẽ, thậm chí siết chặt đăng kiểm hơn Việt Nam đối với loại xe này vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và New Zealand, Tây Ban Nha, Trung Quốc đều có chu kỳ kiểm định 6 tháng lần lượt đối với xe trên 8 năm, trên 7 năm, trên 6 năm và trên 5 năm. Riêng Bỉ định kỳ kiểm định xe kinh doanh 3 tháng/lần bao gồm cả chu kỳ đầu tiên.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN cũng lý giải việc phải giữ chu kỳ kiểm định 3 tháng đối với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 9 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 9 chỗ) bởi các loại xe này đa số là xe khách đã cũ nát sử dụng ở thành phố sau đó đưa về các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để hoạt động chở người, chở công nhân, học sinh vô cùng nguy hiểm mà nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh thời gian qua. Việc giữ c hu kỳ kiểm định này để kiểm soát chặt chẽ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, vì mục tiêu an toàn của người dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Miễn kiểm định lần đầu với ô tô mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm: