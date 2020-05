Vì sao Giám đốc công ty dịch vụ vận tải Lê An bị bắt giam?

Sáng 21/5, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bá Nhựt (SN 1990, ngụ Quận 2, là Giám đốc Công ty TNHH TM DV vận tải Lê An, có trụ sở ở quận 2) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám đốc công ty TNHH TM DV vận tải Lê An.

Theo điều tra, tháng 2/2020, 14 người đã làm đơn tố cáo Nguyễn Bá Nhựt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi đến Công an TP HCM. Những người này cho biết, có ký hợp đồng với Công ty vận tải Lê An do Nhựt làm giám đốc về việc thuê ô tô với giá từ 8-20 triệu đồng/tháng.

Sau đó, 14 người không thấy Nhựt thanh toán như hợp đồng nên liên lạc không được. Tìm tới công ty cũng không thấy ông giám đốc đâu nên nhiều người tới Công an TP HCM trình báo.

Qua điều tra, Công an xác định tháng 8/2017, Nhựt kinh doanh dịch vụ vận tải cho thuê ô tô. Nhựt lấy ô tô của nhiều người khác rồi cho thuê lại. Sau gần 1 năm, Nhật kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng thuê xe của nhiều người với giá từ 8-20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, Nhựt tiếp tục thua lỗ nên vay mượn nóng giang hồ bên ngoài vẫn không trả được. Nhựt nảy sinh ý định thuê ô tô rồi cầm cố lấy tiền trả cho những người mà anh ta nợ.

Tháng 4/2019, Nhựt thành lập Công ty TNHH TM DV vận tải Lê An, có trụ sở ở phường Thảo Điền, Quận 2. Sau đó, anh ta dùng pháp nhân là giám đốc của công ty đi thuê nhiều xe có giá trị lớn.

Sau khi thuê được, Nhựt mang tới các tiệm cầm đồ ở quận Bình Thạnh, Quận 1 cầm với giá từ 100 - 200 triệu đồng. Về những cá nhân cho Nhựt thuê xe sau đó phát hiện sự việc nên đã tố cáo tới công an.

Bước đầu, có 14 cá nhân ký kết hợp đồng với Công ty Lê An của Nhựt nội dung là cho công ty này thuê xe ô tô tự lái với giá từ 8-20 triệu đồng/tháng. Công an xác định số tiền Nhựt cầm cố được hơn 3 tỷ đồng.

Công an đang điều tra mở rộng và yêu cầu ai là nạn nhân của Nhựt liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TPHCM ở số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để cung cấp thông tin.