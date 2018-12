Vì sao gia đình có con sập ổ gà tử vong đồng ý rút đơn kiện?

Ngày 27/12, cha ruột của nạn nhân Trần Nguyễn Quang Tánh (người thiệt mạng trong vụ sập ổ gà trên quốc lộ ở huyện Hòa Đồng, Phú Yên) cho biết, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua Phú Yên) vừa chuyển số tiền 600 triệu đồng để hỗ trợ.

Cũng theo ông Danh, sau khi công ty chuyển số tiền trên có yêu cầu gia đình đề nghị làm đơn bãi nại. Tuy nhiên, ông Danh có đến cơ quan chức năng nói rút đơn về nhưng công an nói có rút hay không cũng phải truy tố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Điều 281 Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định : Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, quản lý để công trình giao thông không bảo đảm trạng thái an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông.

Gia đình nạn nhân trước đó gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án.

Không khắc phục kịp thời đối với các công trình giao thông bị hư hỏng, đe dọa an toàn giao thông; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn ngăn ngừa tai nạn khi công trình giao thông đã bị hư hại chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa. Không thường xuyên kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên các đoạn đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông.

Không có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện hoặc được tin báo công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của mình bị hư hỏng. Không đặt hoặc đặt không đủ các tín hiệu phòng vệ theo quy định thi công, sửa chữa công trình giao thông.

Không thu dọn, thanh thải các biển phòng vệ, rào chắn, phương tiện, các vật liệu khi thi công xong; .... Và nếu để xảy ra làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì bị hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trước đó, ngày 22/12/2018, ông Trần Danh cho rằng, Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua Phú Yên) có dấu hiệu tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông khiến con ông sập ổ gà và tử vong.