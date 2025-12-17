Hà Nội

Xã hội

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

Thiên Tuấn

Ngày 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt Vàng Văn Ánh (SN 1993, thường trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai), đối tượng truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

gen-h-l1-733612.jpg

Theo đó, vào khoảng 23h30' ngày 16/12, tại Đồn sân bay quốc tế Nội Bài (xã Nội Bài, Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh, sinh ngày 5/01/1993, thường trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Vàng Văn Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18/01/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai (cũ) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm: 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vàng Văn Ánh được biết đến là một tiktoker với những video "giang hồ mạng". Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi. Ánh thường xuyên quay video thể hiện mình đang ở nước ngoài với cuộc sống xa hoa, mời gọi mọi người cùng hợp tác ra nước ngoài làm ăn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trùm giang hồ Tuấn thần đèn và 12 đàn em lĩnh 279 tháng tù:

(Nguồn: THĐT)
#Lào Cai #Vàng Văn Ánh #Long Tổng #tiktoker #ma tuý #nội bài

