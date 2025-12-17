Hà Nội

Hình ảnh mới lạ ở Hà Nội từ khi 'mắt thần' hoạt động

Xã hội

Hình ảnh mới lạ ở Hà Nội từ khi 'mắt thần' hoạt động

Hà Nội lắp gần 2.000 camera AI giám sát, phạt nguội: Ý thức chấp hành giao thông của người dân chuyển biến rõ rệt, vi phạm giờ hiếm thấy.

Từ 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa hệ thống 1.837 camera cùng đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành trên toàn địa bàn Thủ đô. Sau hơn 3 ngày triển khai, nhìn chung ý thức chấp hành quy định giao thông của người dân đã có chuyển biến rõ rệt.
Các phương tiện khi dừng, đỗ “ngay ngắn”, đúng vạch, đúng phần lường, làn đường... hơn so với trước.
Đa phần người tham gia giao thông đã chấp hành nghiêm theo tín hiệu đèn và biển báo hướng dẫn.
Tại những khu vực thường xuyên xuất hiện hình ảnh tham gia giao thông lộn xộn trước đó như nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Vành đai 3, trật tự giao thông ngăn nắp hơn hẳn sau khi camera AI được lắp đặt.
Tại nút giao Chùa Bộc - Tây Sơn, người và phương tiện di chuyển tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giao thông tạo nên những hình ảnh văn minh tại đô thị Hà Nội.
Tình hình trật tự an toàn giao thông từ trong nội đô ra ngoài vành đai, cửa ngõ đã được đảm bảo. Tình trạng vượt đèn đỏ, lấn làn trở nên hiếm gặp từ khi "mắt thần" hoạt động.
Đâu đó vẫn còn một số hình ảnh cá biệt khi một số rất ít người chưa kịp thích nghi hoặc cố tính vi phạm hay tuân thủ bằng những hình thức đối phó...(Ảnh: Lác đác còn xuất hiện hình ảnh phương tiện vượt đèn đỏ ở nút giao Nguyễn Trãi - Vành đai 3)
Tại nút giao Nguyễn Trãi - Vành đai 3, rất hiếm bắt gặp hình người và phương tiện vi phạm.
Họa hoằn mới bắt gặp hình ảnh đi sai làn, vượt tín hiệu đèn đỏ hinh anh vuot den do, lan lan tro nen lac long tu khi mat than hoat dong hinh anh 10
Ghi nhận trong sáng 16/12, dù vô tình hay hữu ý chủ phương tiện này đang điều khiển phương tiện vi phạm quy định giao thông tại khu vực này.
Trong số ít phương tiện vi phạm, chủ yếu là các tài xế xe ôm, xe ôm công nghệ...
và taxi dịch vụ.
Đặc biệt có những phương tiện xe điện, chủ xe không đội mũ bảo hiểm, không có biển số xe.
Cho đến các phương tiện giao hàng...
Để vượt qua khu vực ùn tắc và "né tránh" camera phạt nguội, một số phương tiện di chuyển từ đường Nguyễn Xiển hướng lên Khuất Duy Tiến cố tình leo vỉa hè
Tại nút giao Ngã Tư Sở, lác đác xuất hiện hình ảnh người điều khiển phương tiện di chuyển không theo quy tắc giao thông.
Một số trường hợp di chuyển ngược chiều, sai làn đường, phần đường tại khu vực có lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.
Dịch dần vào khu vực trung tâm như tuyến phố Thái Hà - Chùa Bộc, camera AI trên đầu nhưng còn hình ảnh phương tiện cũ nát, chở hàng sai quy định "làm xiếc" trên đường.
Để đối phó với camera phạt nguội, còn cố một số chủ phương tiện chọn cách che hay dán biển số xe
Tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Vành đai 3, lác đác vẫn còn một số người điều khiển xe chọn cách "đi ngang giẽ tắt" qua tín hiệu đèn.
Hay di chuyển theo thói quen cũ.
Mặc dù TP Hà Nội vận hành gần 2.000 camera AI trên địa bàn nhưng tại một số nút giao, tuyến đường lớn, nhạy cảm như tại khu vực quanh bến xe Nước Ngầm vẫn chưa được lắp đặt, dẫn đến tình trạng giao thông vẫn lộn xộn, thậm chí có thời điểm "hỗn loạn".
Mặc dù hướng đi từ đường Hoàng Liệt (Vành đai 3) hướng sang cầu Thanh Trì qua bến xe Nước Ngầm cấm đi thẳng và rẽ trái nhưng liên tục đoàn dài các phương tiện cố tình vi phạm.
Nhiều phương tiện cố tình đi ngang, đi tắt,...
Thậm chí có những phương tiện cố tình đi ngược chiều gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực quanh bến xe Nước Ngầm.
