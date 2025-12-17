Hà Nội

Xã hội

Bắt cặp tình nhân gây hàng loạt vụ trộm cắp tại Đắk Lắk sau nhiều năm lẩn trốn

Sau nhiều năm lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước, cặp tình nhân gây hàng loạt vụ trộm cắp tại Đắk Lắk đã bị Công an tỉnh bắt giữ.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh sau nhiều năm lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trong nước và ngoài nước.

Hai đối tượng bị bắt là Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi), cùng trú tại TP HCM. Thái và Liên sống chung như vợ chồng và có 2 con chung. Liên quan đến nhóm đối tượng này còn có Nguyễn Minh Huy (28 tuổi), trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi gây án, Huy đã bị bắt, riêng Thái và Liên bỏ trốn khỏi địa phương.

z7336587701742-369bdbd5b3c0fac10777af55c1b02b4c.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Phương Liên tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Huy và Thái quen biết nhau trong thời gian cùng chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang (cũ). Sau khi chấp hành xong án phạt tù, khoảng tháng 6/2022, Huy đến TP HCM tìm việc làm và gặp lại Thái. Do cần tiền tiêu xài, cả hai rủ nhau đến tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản.

Trước khi gây án, hai đối tượng chuẩn bị một kìm cộng lực và bộ dụng cụ phá khóa. Vào ban đêm, Huy điều khiển xe máy chở Thái đi dò la trên các tuyến phố. Khi phát hiện nhà dân khóa cửa ngoài, không có người trông coi, các đối tượng lẻn vào cắt phá khóa để trộm cắp tài sản.

z7336587701653-7fbc55b3ab45d93172ff97b331929357.jpg
Đối tượng Lê Quốc Thái bị bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn.

Đến tháng 10/2022, Nguyễn Thị Phương Liên lên Đắk Lắk và cùng tham gia trộm cắp với hai đối tượng trên. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11/2022, nhóm đối tượng này đã thực hiện 8 vụ trộm cắp, với tổng giá trị tài sản hơn 240 triệu đồng.

Sau khi biết tin Huy bị bắt, Thái và Liên tiếp tục lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành trong nước và sang Campuchia. Với quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, khi xác định hai đối tượng vừa từ Campuchia trở về và đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác đến bắt giữ thành công.

