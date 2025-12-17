Cục CSGT kiến nghị khắc phục tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Qua khảo sát thực tế, Cục CSGT phát hiện nhiều tồn tại, bất hợp lý trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kiến nghị khắc phục.

Ngày 17/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Cục vừa khảo sát công tác tổ chức giao thông và rà soát các bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Loạt bất cập giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã kiến nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị quản lý, khai thác tuyến, khẩn trương khắc phục 9 nội dung liên quan đến hạ tầng, tổ chức giao thông, biển báo và làn dừng khẩn cấp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Cục CSGT đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thực tế hiện trường và yêu cầu VEC khắc phục các tồn tại. Tuy nhiên, đến nay đơn vị quản lý mới hoàn thành việc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết 3 kiến nghị nhưng chưa triển khai tại hiện trường; 6 kiến nghị còn lại đang trong quá trình lập kế hoạch, nghiên cứu khắc phục.

Qua khảo sát lần này, Tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều bất cập ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.

Cụ thể, toàn tuyến đã được quy hoạch 3 vị trí trạm dừng nghỉ và dừng đỗ, song hiện mới triển khai một điểm dừng đỗ tại Km96, chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ theo quy hoạch. Làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng thực tế khoảng 2,25m, không phù hợp với tốc độ khai thác 120km/h của tuyến. Hệ thống thoát nước dù đã được đầu tư nhưng vẫn còn nhiều vị trí đọng nước, thiết kế thoát nước mặt đường một số đoạn chưa bảo đảm.

Bên cạnh đó, nhiều vị trí hàng rào bảo vệ bằng lưới B40, thép gai bị tháo dỡ nhưng chưa được khắc phục. Một số đoạn có hiện tượng vật liệu rơi vãi tại lưng đường cong các nhánh ramp nút giao Hà Lam.

Tình trạng sạt lở tại Km34+800 chưa được xử lý triệt để, mới chỉ cảnh báo tạm thời, mặt đường tại nhiều vị trí từ Km4 đến hầm núi Eo bị lồi lõm, không êm thuận. Việc phân làn xe con, xe khách, xe tải trên tuyến theo đề nghị của Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam cũng chưa được triển khai.

Đối với 6 bất cập đã kiến nghị từ tháng 8/2025 nhưng chưa được khắc phục, Cục CSGT tiếp tục đề nghị sớm mở rộng, nâng cấp làn dừng xe khẩn cấp theo quy chuẩn đối với cao tốc khai thác tốc độ 120km/h.

Đồng thời xử lý tình trạng lóa sáng do đèn phương tiện lưu thông ngược chiều tại một số vị trí, điều chỉnh tốc độ khai thác phù hợp tại các nhánh đường ra, vào cao tốc, tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, hoàn thiện hệ thống đường gom toàn tuyến.

Nghiên cứu cải tạo các điểm quay đầu xe khẩn cấp để thuận lợi cho việc phân luồng, điều tiết giao thông khi xảy ra sự cố.

Cục CSGT đề nghị đơn vị quản lý tuyến khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục theo kiến nghị nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.