Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Gái xinh ngân hàng' Hà Kim xinh đẹp với outfit xuống phố trẻ trung

Cộng đồng trẻ

'Gái xinh ngân hàng' Hà Kim xinh đẹp với outfit xuống phố trẻ trung

Gái xinh ngân hàng Hà Kim tiếp tục ghi điểm với netizen khi xuất hiện với outfit xuống phố trẻ trung, năng động nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh, cuốn hút.

Thiên Anh
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Hà Kim lựa chọn set đồ quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt gồm áo len mỏng ôm dáng kết hợp cùng quần jeans cạp cao. Thiết kế áo đơn giản với gam màu trung tính giúp tôn lên vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn – thành quả của quá trình tập luyện gym đều đặn.
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Hà Kim lựa chọn set đồ quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt gồm áo len mỏng ôm dáng kết hợp cùng quần jeans cạp cao. Thiết kế áo đơn giản với gam màu trung tính giúp tôn lên vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn – thành quả của quá trình tập luyện gym đều đặn.
Chiếc quần jeans dáng suông vừa phải không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp Hà Kim khéo léo khoe đôi chân dài, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động đúng chất street style.
Chiếc quần jeans dáng suông vừa phải không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp Hà Kim khéo léo khoe đôi chân dài, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động đúng chất street style.
Phụ kiện đi kèm như túi xách nhỏ, kính râm và ly cà phê trên tay càng khiến hình ảnh của Hà Kim thêm phần thời thượng, hiện đại.
Phụ kiện đi kèm như túi xách nhỏ, kính râm và ly cà phê trên tay càng khiến hình ảnh của Hà Kim thêm phần thời thượng, hiện đại.
Nhan sắc của Hà Kim trong loạt ảnh xuống phố cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô sở hữu gương mặt hài hòa với làn da sáng, mịn màng, sống mũi cao cùng đôi môi đầy đặn. Kiểu tóc uốn nhẹ tự nhiên giúp tôn lên nét dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn không kém phần cá tính.
Nhan sắc của Hà Kim trong loạt ảnh xuống phố cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô sở hữu gương mặt hài hòa với làn da sáng, mịn màng, sống mũi cao cùng đôi môi đầy đặn. Kiểu tóc uốn nhẹ tự nhiên giúp tôn lên nét dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn không kém phần cá tính.
Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, Hà Kim vẫn nổi bật giữa phố đông với thần thái tự tin, cuốn hút – đúng với hình ảnh một cô gái hiện đại, độc lập và thành đạt.
Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, Hà Kim vẫn nổi bật giữa phố đông với thần thái tự tin, cuốn hút – đúng với hình ảnh một cô gái hiện đại, độc lập và thành đạt.
Hà Kim (tên thật Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1995 tại Hà Nội) được nhiều người biết đến là một gymmer, hot TikToker với hơn 400.000 người theo dõi.
Hà Kim (tên thật Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1995 tại Hà Nội) được nhiều người biết đến là một gymmer, hot TikToker với hơn 400.000 người theo dõi.
Trên mạng xã hội, gái xinh ngành ngân hàng này thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, phong cách sống lành mạnh cũng như những khoảnh khắc đời thường sang chảnh, truyền cảm hứng cho đông đảo người xem.
Trên mạng xã hội, gái xinh ngành ngân hàng này thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, phong cách sống lành mạnh cũng như những khoảnh khắc đời thường sang chảnh, truyền cảm hứng cho đông đảo người xem.
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hà Kim còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có sự nghiệp ổn định. Hiện tại, cô đang là chuyên viên cao cấp quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội.
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hà Kim còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có sự nghiệp ổn định. Hiện tại, cô đang là chuyên viên cao cấp quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội.
Công việc bận rộn, áp lực cao nhưng Hà Kim vẫn duy trì được thói quen tập luyện thể thao đều đặn, coi gym như một phần không thể thiếu trong cuộc sống để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.
Công việc bận rộn, áp lực cao nhưng Hà Kim vẫn duy trì được thói quen tập luyện thể thao đều đặn, coi gym như một phần không thể thiếu trong cuộc sống để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.
Trước khi được biết đến rộng rãi như hiện nay, Hà Kim từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2011 và lọt vào top 20 chung kết. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trong vai trò người mẫu game, sở hữu lượng fan nhất định nhờ vẻ ngoài xinh xắn, quyến rũ. Dù nhận được không ít lời mời tham gia hoạt động nghệ thuật, Hà Kim lại lựa chọn con đường riêng, tập trung cho công việc ngân hàng – một quyết định được nhiều người đánh giá là bản lĩnh và chín chắn.
Trước khi được biết đến rộng rãi như hiện nay, Hà Kim từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2011 và lọt vào top 20 chung kết. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trong vai trò người mẫu game, sở hữu lượng fan nhất định nhờ vẻ ngoài xinh xắn, quyến rũ. Dù nhận được không ít lời mời tham gia hoạt động nghệ thuật, Hà Kim lại lựa chọn con đường riêng, tập trung cho công việc ngân hàng – một quyết định được nhiều người đánh giá là bản lĩnh và chín chắn.
Thiên Anh
#Gái xinh ngân hàng #Hà Kim #Trang phục xuống phố #Phong cách trẻ trung #Vẻ đẹp sang chảnh #xuống phố

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Du khách nên theo dõi thông tin trước khi lên đường để chọn đúng thời điểm hoa nở đẹp. Do thời tiết vùng cao còn lạnh, cần chuẩn bị trang phục giữ ấm và tôn trọng không gian sinh hoạt của người dân địa phương khi tham quan, chụp ảnh. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô

'Săn' hoa anh đào nở sớm ở Lũng Cú

Lũng Cú vào mùa hoa anh đào khoác sắc hồng dịu giữa cao nguyên đá, trở thành điểm hẹn du lịch yên bình, hấp dẫn du khách tìm về nơi cực Bắc Tổ quốc.