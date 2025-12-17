Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhặt được ví tiền, học sinh lớp 2 ở Phú Thọ mang đến công an tìm người bị mất

Trên đường đi học về, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhặt được ví tiền và chủ động báo gia đình và mang đến công an trả lại người mất.

Nguyễn Hinh

Trao đổi với PV, Nhà giáo ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, một học sinh lớp 2 của nhà trường vừa có hành động đẹp, nhặt được ví tiền mang đến công an tìm người đánh mất.

597736328-894447619764078-6865957631251275645-n.jpg
Em Nguyễn Minh Khang cùng mẹ trao trả chiếc ví cho người đánh rơi.

Chiều 15/12, em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 2A9 trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví tại khu 6A, phường Nông Trang. Bên trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng cùng số tiền mặt 4.470.000 đồng.

Ngay sau đó, Khang đã báo với mẹ và cùng gia đình đến Công an phường Nông Trang để giao nộp chiếc ví, nhờ lực lượng công an tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Chỉ sau vài giờ xác minh, công an phường đã trao trả chiếc ví cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Dân trong niềm vui và xúc động.

Hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất của em Nguyễn Minh Khang không chỉ thể hiện đức tính trung thực, lòng nhân ái mà còn là minh chứng sinh động cho việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống trong nhà trường và gia đình.

Đây là tấm gương đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng môi trường học đường văn minh, giàu tính nhân văn.

#nhặt được của rơi trả người đánh mất #học sinh tiểu học #Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng #phường Nông Trang #hành động đẹp

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch tỉnh, hướng tầm nhìn đến 2050

UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, bảo đảm phù hợp không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Ngày 17/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp và các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện quy hoạch trong bối cảnh tỉnh được hình thành sau hợp nhất.

17122025layykquyhoach01.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ
Xem chi tiết

Xã hội

Chiến sĩ công an Khánh Hoà hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Nhận được thông tin bệnh nhân nguy kịch, cần truyền máu gấp, một chiến sĩ công an ở Khánh Hoà đã đến bệnh viện, hiến máu cứu người.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà xác nhận, một cán bộ Phòng An ninh kinh tế vừa kịp thời tham gia hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, ngày 15/12, trước tình huống khẩn cấp của một bệnh nhân đang cấp cứu do nhiễm trùng máu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (khu vực Nam Khánh Hòa) cần truyền gấp tiểu cầu gạn tách nhóm máu AB+, Khoa Huyết học - Truyền máu của bệnh viện đã khẩn trương liên hệ, kêu gọi hỗ trợ hiến tiểu cầu để giành lại sự sống cho người bệnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe Santa Fe lật nghiêng giữa phố Hà Nội, tài xế có biểu hiện bất thường

Sau khi va chạm hai ô tô cùng chiều, ô tô Santa Fe bị lật nghiêng tại Ngã Tư Sở, tài xế được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài có biểu hiện bất thường.

Ngày 17/12, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Đống Đa làm rõ vụ việc, một chiếc ô tô bị lật nghiêng trên đường Láng (đoạn đối diện số nhà 26 đường Láng, gần Ngã Tư Sở).

4.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.