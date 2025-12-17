Nhặt được ví tiền, học sinh lớp 2 ở Phú Thọ mang đến công an tìm người bị mất

Trên đường đi học về, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhặt được ví tiền và chủ động báo gia đình và mang đến công an trả lại người mất.

Trao đổi với PV, Nhà giáo ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, một học sinh lớp 2 của nhà trường vừa có hành động đẹp, nhặt được ví tiền mang đến công an tìm người đánh mất.

Em Nguyễn Minh Khang cùng mẹ trao trả chiếc ví cho người đánh rơi.

Chiều 15/12, em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 2A9 trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví tại khu 6A, phường Nông Trang. Bên trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng cùng số tiền mặt 4.470.000 đồng.

Ngay sau đó, Khang đã báo với mẹ và cùng gia đình đến Công an phường Nông Trang để giao nộp chiếc ví, nhờ lực lượng công an tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Chỉ sau vài giờ xác minh, công an phường đã trao trả chiếc ví cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Dân trong niềm vui và xúc động.

Hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất của em Nguyễn Minh Khang không chỉ thể hiện đức tính trung thực, lòng nhân ái mà còn là minh chứng sinh động cho việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống trong nhà trường và gia đình.

Đây là tấm gương đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng môi trường học đường văn minh, giàu tính nhân văn.