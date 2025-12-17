Hà Nội

Xã hội

Chiến sĩ công an Khánh Hoà hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Nhận được thông tin bệnh nhân nguy kịch, cần truyền máu gấp, một chiến sĩ công an ở Khánh Hoà đã đến bệnh viện, hiến máu cứu người.

Hạo Nhiên

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà xác nhận, một cán bộ Phòng An ninh kinh tế vừa kịp thời tham gia hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, ngày 15/12, trước tình huống khẩn cấp của một bệnh nhân đang cấp cứu do nhiễm trùng máu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (khu vực Nam Khánh Hòa) cần truyền gấp tiểu cầu gạn tách nhóm máu AB+, Khoa Huyết học - Truyền máu của bệnh viện đã khẩn trương liên hệ, kêu gọi hỗ trợ hiến tiểu cầu để giành lại sự sống cho người bệnh.

ankt-1612.jpg
Đại úy Đặng Trần Mạnh Linh tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: CACC

Nhận được thông tin, Đại úy Đặng Trần Mạnh Linh - Cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hoà đã nhanh chóng đến bệnh viện tham gia hiến 350ml tiểu cầu, góp phần kịp thời hỗ trợ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm và nhân văn của Đại úy Đặng Trần Mạnh Linh không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn góp phần lan toả mạnh mẽ thông điệp “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.

(Nguồn: Truyền hình Thanh Hoá)
