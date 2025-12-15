Hà Nội

Sống Khỏe

Bé trai 10 ngày tuổi nguy kịch do gia đình dùng kéo không vô trùng cắt rốn

Một bé 10 ngày tuổi mắc uốn ván sơ sinh vì không tiêm vắc xin và cắt rốn bằng kéo không vô trùng.

Bình Nguyên

Ngày 14/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp bé trai 10 ngày tuổi (dân tộc Mông, ngụ tại xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai) uốn ván sơ sinh.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định, bé là con thứ hai của chị V.T.S. (17 tuổi, công nhân cao su). Ngày 3/12, chị S. sinh con tại nhà, bé nặng 3,2 kg. Sau sinh, gia đình dùng kéo không được vô trùng để cắt rốn cho trẻ và không băng rốn theo quy trình y tế.

Hai ngày sau, bố chồng chị S. đến trạm y tế xã xin giấy chứng sinh cho bé. Sau đó, nhân viên y tế đã trực tiếp đến nhà kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ và tư vấn gia đình đưa bé đi tiêm vắc xin phòng bệnh. Ban đầu, gia đình đồng ý nhưng sau đó từ chối tiêm chủng và không chấp nhận sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cho trẻ.

Đến sáng 8/12, bé có biểu hiện bỏ bú, tím tái, khó thở. Gia đình đưa trẻ đến trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trẻ trong tình trạng lơ mơ, trợn mắt… và được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị uốn ván rốn kèm nhiễm trùng huyết.

Theo lời người mẹ, trong quá trình mang thai, chị từng được nhân viên y tế tư vấn tiêm vắc xin phòng uốn ván nhưng do quên nên không thực hiện.

Trước đó, hồi tháng 4, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng tiếp nhận một ca uốn ván sơ sinh tương tự, khi gia đình cắt rốn cho trẻ bằng kéo cắt quần áo khi sinh tại nhà.

Thời gian qua, nhiều cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận một số ca bệnh tương tự, trong đó hầu hết đều là con của sản phụ người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh tại nhà.

oip-2238.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Theo bác sĩ, uốn ván có tỷ lệ tử vong có thể lên đến 10 - 70%, tùy thuộc vào mức độ nặng và điều kiện hồi sức. Ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là uốn ván rốn, tỷ lệ tử vong thường vượt quá 90% nếu không điều trị kịp thời.

Uốn ván gây biến chứng nghiêm trọng như ngưng thở do co thắt thanh quản hoặc co thắt cơ hô hấp. Tổn thương thần kinh kéo dài, đặc biệt nếu co giật tái diễn. Suy kiệt, do khó ăn uống kéo dài. Viêm phổi hít, do sặc khi co giật. Rối loạn thần kinh tự chủ, gây biến động huyết áp và nhịp tim.

Dấu hiệu của bệnh uốn ván là trẻ không thể ngậm vú, bỏ bú. Cứng hàm, không mở được miệng. Căng cứng toàn thân, co thắt cơ, đặc biệt là cơ cổ và cơ lưng. Co giật, đặc biệt khi có kích thích. Tư thế gồng người đặc trưng, lưng cong như cánh cung, đầu ngửa ra sau. Sốt, nhịp tim nhanh, khó thở...

Bác sĩ khuyến cáo, sinh con tại cơ sở y tế là biện pháp an toàn nhất. Nếu buộc phải sinh tại nhà, cần có người đỡ sinh được tập huấn kỹ năng cơ bản về đỡ đẻ sạch và chăm sóc rốn vô trùng.

Sử dụng bộ dụng cụ đỡ đẻ sạch do y tế phát cấp. Dụng cụ cắt rốn phải được tiệt trùng bằng nồi hấp, luộc kỹ 30 phút, hoặc dùng dao lam mới, vô khuẩn, chỉ dùng một lần.

Sản phụ không tự điều trị khi thấy rốn sưng đỏ, chảy mủ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay... Trẻ em nên tiêm phòng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Người trưởng thành nên tiêm nhắc lại vắc xin uốn ván mỗi 10 năm. Phụ nữ mang thai tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin uốn ván để bảo vệ cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Sống Khỏe

Trẻ bú kém, quấy khóc không ngờ uốn ván sơ sinh nguy kịch

Đây cũng là ca uốn ván sơ sinh hiếm hoi ghi nhận những năm qua, do Việt Nam đã loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005.

Suy hô hấp, nhiễm trùng huyết

Ngày 18/09, BS Nguyễn Trường Khánh, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh Viện Chuyên khoa Sản nhi tỉnh Sóc Trăng - cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp uốn ván sơ sinh nặng, bệnh nhi là bé gái 8 ngày tuổi, ngụ phường Vĩnh Châu (thành phố Cần Thơ).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thanh Hóa điều trị thành công ca uốn ván toàn thể hiếm gặp sau phẫu thuật

Bệnh nhân 61 tuổi thoát khỏi uốn ván toàn thể sau điều trị tích cực tại Thanh Hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm phòng và xử lý đúng cách.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cứu sống bệnh nhân bị uốn ván toàn thể hiếm gặp sau phẫu thuật tắc ruột do hoại tử ruột non - thể bệnh đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, bệnh nhân là bà L.T.H., 61 tuổi, ở phường Hàm Rồng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng, bí trung đại tiện. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tắc ruột do hoại tử ruột non và nhanh chóng chỉ định phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột hoại tử, nối ruột. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển ổn định.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người dân vùng lũ được tiêm phòng uốn ván và huyết thanh miễn phí

Từ 24/11 đến 6/12, IVAC tổ chức tiêm huyết thanh và vắc-xin miễn phí cho người dân tại Khánh Hòa nhằm phòng bệnh uốn ván do mưa lũ kéo dài.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Miền Trung - Tây Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng với 102 người thương vong và mất tích, hàng trăm nghìn nhà dân bị ngập sâu, nhiều khu vực vẫn còn chia cắt.

Tổng diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới hàng trăm nghìn hecta, cùng thiệt hại lớn ở chăn nuôi và thủy sản với hàng triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hàng trăm nghìn hộ dân vẫn mất điện, nhiều trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) gián đoạn kết nối, giao thông nhiều nơi chưa thể khôi phục hoàn toàn khi một số tuyến Quốc lộ và đoạn đường sắt Bắc - Nam vẫn tê liệt do ngập và sạt lở.

Xem chi tiết

