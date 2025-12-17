Vụ 41 học sinh bị ngộ độc, xử phạt Trường Tiểu học Kim Thủy

Liên quan đến vụ 41 học sinh bị ngộ độc, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy gần 197 triệu đồng.

Ngày 17/12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân), liên quan đến vụ học sinh ngộ độc thực phẩm xảy ra tại đơn vị này.

Theo quyết định xử phạt, nhà trường đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm: Chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Học sinh bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện.

Với các hành vi trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng số tiền 196,5 triệu đồng; đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong 5 tháng. Nhà trường phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các học sinh bị ảnh hưởng.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 16h30 ngày 25/9, bếp ăn của trường chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn bữa tối. Sáng hôm sau, 41 em xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho nhiễm chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.