Xã hội

Bắt giữ đối tượng chế tạo trái phép pháo nổ ở Hà Tĩnh

Sau khi mua các tiền chất trên mạng xã hội về để tự chế pháo nổ, nam thanh niên ở Hà Tĩnh đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên Phòng Phú Gia bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Quốc (SN 2003, trú tại thôn Hương Bính, xã Hương Khê) có hành vi chế tạo trái phép pháo nổ.

bat.jpg
Đối tượng Nguyễn Việt Quốc cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 16/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Hương Khê phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Gia phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Viết Quốc đang tàng trữ hơn 50 quả pháo tự chế cùng các công cụ dùng để chế tạo pháo.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Viết Quốc khai nhận đã mua một số loại hóa chất trên mạng xã hội về chế tạo pháo nổ và pháo hoa nổ để sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video hàng giả, hàng lậu trôi nổi trên thị trường.

(Nguồn: VTV1)
