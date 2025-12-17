Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô hàng trăm tỷ đồng

Một đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền giao dịch khoảng 350 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng trị bóc gỡ.

Hạo Nhiên

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với quy mô giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi đánh bạc của 08 đối tượng, gồm: Lê San U, Nguyễn Hữu Long, Hoàng Văn Huân, ( cùng trú xã Ninh Châu); Trần Văn Dương (trú xã Cam Hồng); Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh (trú xã Quảng Ninh); Lê Văn Sáu, Nguyễn Thanh Hậu (trú xã Trường Ninh).

img-6234.jpg
Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trong đó, đối tượng Lê San U (SN 1999, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) được xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây cá độ bóng đá tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Được biết, nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc từ đầu năm 2025 đến nay, thông qua các trang mạng cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 08 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trên đồi ở Lào Cai.

(Nguồn: Truyền hình Thái Nguyên)
#Công an #Quảng Trị #triệt phá #đường dây #đánh bạc #cá độ

Bài liên quan

Xã hội

Triệt xóa điểm cá độ đá gà quy mô lớn ở An Giang

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, bắt 10 đối tượng, thu giữ hơn 37 triệu đồng.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khóm Thới Hòa. Bắt 10 đối tượng, thu giữ hơn 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

anh-1-2.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet ở Khánh Hoà

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet, tạm giữ hơn 334 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 18/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn trên mạng Internet, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 13/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an các phường (Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang) tiến hành kiểm tra đồng loạt 05 điểm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng Internet (điểm K+).

Xem chi tiết

Xã hội

Cách thức đánh bạc trực tuyến tinh vi vừa bị Công an Hưng Yên triệt phá

Sau khi tạo tài khoản thành công, các đối tượng dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp tiền, quy đổi thành điểm nhằm tham gia các trò chơi cá cược trên mạng.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Khoản 2, Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố đã được VKSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

34.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.