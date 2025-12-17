Đột nhập vào nhà người cùng bản đục két trộm hơn 360 triệu đồng

Lường Văn Tiên biết thông tin gia đình anh T. là người cùng bản vừa trúng vụ cà phê nên có tiền và xác định không có ai ở nhà nên đã vào đục két sắt trộm tiền.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” và “Tạm giữ” đối với Lường Văn Tiên (SN 1963, trú tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La) về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lường Văn Tiên cùng tang vật vụ trộm tại cơ quan Công an.

Trước đó vào 15h ngày 15/12, Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin của Công an xã Phiềng Cằm với nội dung: Tại nhà ở của gia đình anh Cầm V. T. thuộc bản Huổi Sàng, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La bị kẻ gian đột nhập, phá đục két sắt, trộm cắp số tiền 360,7 triệu đồng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực IV và Công an xã Phiêng Cằm tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh theo quy định.

Sau 19 giờ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng nghi vấn gây án là Lường Văn Tiên (SN1963, trú cùng bản với Cầm V.T.). Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khám xét khẩn cấp chỗ ở là vườn và nhà ở của Lường Văn Tiên.

Kết quả khám xét đã phát hiện, thu giữ đủ số tiền 360,7 triệu đồng mà Tiên đã trộm cắp, cất giấu ở nhiều nơi như: Chuồng dê; dưới chậu trồng rau; trên cột nhà...; đồng thời thu giữ búa đinh, đột kim loại nghi vấn là công cụ, phương tiện mà đối tượng Lường Văn Tiên sử dụng để đục, phá két sắt, trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Lường Văn Tiên khai nhận biết thông tin gia đình anh T. là người cùng bản vừa trúng vụ cà phê nên có tiền và xác định không có ai ở nhà. Tiên đã sử dụng búa đinh, đột kim loại để phá cửa bếp đột nhập vào nhà. Sau đó đục phá két sắt tại phòng ngủ để trộm cắp số tiền 360,7 triệu đồng gồm nhiều cọc tiền mệnh giá khác nhau. Để che giấu hành vi, Tiên đã chia nhỏ số tiền đã trộm cắp được cất giấu nhiều nơi.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra theo thẩm quyền; đồng thời thông báo về phương thức thủ đoạn phạm tội để người dân để nâng cao cảnh giác.

