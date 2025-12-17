Lùi kế hoạch thông xe đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk do sạt trượt

Mưa lũ lịch sử gây sạt trượt hư hỏng 500m cao tốc Bắc – Nam qua Đắk Lắk, buộc kế hoạch thông xe ngày 19/12 phải lùi lại để xử lý nền đường, đảm bảo an toàn.

Theo Ban Quản lý dự án 7, trong các ngày 19-21/11, mưa lớn kéo dài kèm lũ lịch sử đã gây sạt trượt nghiêm trọng tại đoạn cao tốc Bắc-Nam từ Km10+378 đến Km11+300, dài khoảng 500m, qua địa bàn các xã Ô Loan và Tuy An Nam, phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Sự cố buộc kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19/12 phải lùi so với dự kiến.

Mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều vết nứt lớn cắt ngang toàn bộ bề rộng tuyến

Tại hiện trường, mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều vết nứt lớn cắt ngang toàn bộ bề rộng tuyến; nhiều vị trí bị xé toạc, sụt lún sâu, hình thành các khe nứt rõ rệt. Lớp bê tông nhựa bong tróc, nền đường bị phá vỡ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho phương tiện lưu thông.

Hệ thống hộ lan tôn sóng và trụ đỡ an toàn giao thông tại khu vực này cũng bị xô lệch, cong vênh; một số trụ bật khỏi nền móng do khối đất lớn từ taluy dương sạt xuống. Toàn bộ khu vực hư hỏng đã được rào chắn, căng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Hệ thống hộ lan tôn sóng và trụ đỡ an toàn giao thông tại khu vực này cũng bị xô lệch, cong vênh

Quan sát từ trên cao cho thấy, vệt sạt trượt như một đường cắt sâu xuyên qua tuyến cao tốc, nền đường bị chia cắt thành nhiều mảng, trong khi đất đá từ sườn đồi phía trên tràn xuống khu vực mặt đường.

Nhiều vị trí bị xé toạc, sụt lún sâu, hình thành các khe nứt rõ rệt

Lý giải nguyên nhân, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết, khu vực đồi Km11 có cấu trúc địa chất phức tạp. Mưa lớn kéo dài khiến đất đá bão hòa nước, gia tăng áp lực, làm mất ổn định mái dốc và gây sạt trượt nghiêm trọng.

Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể

Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể. Theo đó, khoảng 600.000 m³ đất đá sụt trượt tại khu vực đồi Km11 sẽ được đào bỏ, đồng thời xử lý lại nền, mặt đường tuyến chính; kết hợp gia cố taluy, tăng cường hệ thống thoát nước và các giải pháp ổn định địa chất nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến cao tốc.

Đoạn đường bị sạt lở



Theo kế hoạch điều chỉnh, các đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi, làm việc liên tục để bù tiến độ. Ban Quản lý dự án 7 đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2025 sẽ cơ bản hoàn thành khắc phục, thông xe kỹ thuật đoạn tuyến bị ảnh hưởng và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác trước ngày 31/1/2026.



