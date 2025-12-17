Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lùi kế hoạch thông xe đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk do sạt trượt

Mưa lũ lịch sử gây sạt trượt hư hỏng 500m cao tốc Bắc – Nam qua Đắk Lắk, buộc kế hoạch thông xe ngày 19/12 phải lùi lại để xử lý nền đường, đảm bảo an toàn.

Theo Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Theo Ban Quản lý dự án 7, trong các ngày 19-21/11, mưa lớn kéo dài kèm lũ lịch sử đã gây sạt trượt nghiêm trọng tại đoạn cao tốc Bắc-Nam từ Km10+378 đến Km11+300, dài khoảng 500m, qua địa bàn các xã Ô Loan và Tuy An Nam, phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Sự cố buộc kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19/12 phải lùi so với dự kiến.

Mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều vết nứt lớn cắt ngang toàn bộ bề rộng tuyến

Mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều vết nứt lớn cắt ngang toàn bộ bề rộng tuyến

Tại hiện trường, mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều vết nứt lớn cắt ngang toàn bộ bề rộng tuyến; nhiều vị trí bị xé toạc, sụt lún sâu, hình thành các khe nứt rõ rệt. Lớp bê tông nhựa bong tróc, nền đường bị phá vỡ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho phương tiện lưu thông.

Hệ thống hộ lan tôn sóng và trụ đỡ an toàn giao thông tại khu vực này cũng bị xô lệch, cong vênh; một số trụ bật khỏi nền móng do khối đất lớn từ taluy dương sạt xuống. Toàn bộ khu vực hư hỏng đã được rào chắn, căng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Hệ thống hộ lan tôn sóng và trụ đỡ an toàn giao thông tại khu vực này cũng bị xô lệch, cong vênh

Hệ thống hộ lan tôn sóng và trụ đỡ an toàn giao thông tại khu vực này cũng bị xô lệch, cong vênh

Quan sát từ trên cao cho thấy, vệt sạt trượt như một đường cắt sâu xuyên qua tuyến cao tốc, nền đường bị chia cắt thành nhiều mảng, trong khi đất đá từ sườn đồi phía trên tràn xuống khu vực mặt đường.

Nhiều vị trí bị xé toạc, sụt lún sâu, hình thành các khe nứt rõ rệt

Nhiều vị trí bị xé toạc, sụt lún sâu, hình thành các khe nứt rõ rệt

Lý giải nguyên nhân, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết, khu vực đồi Km11 có cấu trúc địa chất phức tạp. Mưa lớn kéo dài khiến đất đá bão hòa nước, gia tăng áp lực, làm mất ổn định mái dốc và gây sạt trượt nghiêm trọng.

Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể

Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể

Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể. Theo đó, khoảng 600.000 m³ đất đá sụt trượt tại khu vực đồi Km11 sẽ được đào bỏ, đồng thời xử lý lại nền, mặt đường tuyến chính; kết hợp gia cố taluy, tăng cường hệ thống thoát nước và các giải pháp ổn định địa chất nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến cao tốc.

Đoạn đường bị sạt lở

Theo kế hoạch điều chỉnh, các đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi, làm việc liên tục để bù tiến độ. Ban Quản lý dự án 7 đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2025 sẽ cơ bản hoàn thành khắc phục, thông xe kỹ thuật đoạn tuyến bị ảnh hưởng và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác trước ngày 31/1/2026.


#Sạt lở cao tốc Bắc-Nam #Ảnh hưởng đến tiến độ thi công #Các biện pháp khắc phục sạt trượt #Tác động của mưa lớn và lũ lịch sử #Nguy cơ mất an toàn giao thông #Địa chất phức tạp gây sạt lở

Bài liên quan

Xã hội

Cục CSGT kiến nghị khắc phục tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Qua khảo sát thực tế, Cục CSGT phát hiện nhiều tồn tại, bất hợp lý trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kiến nghị khắc phục.

Ngày 17/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Cục vừa khảo sát công tác tổ chức giao thông và rà soát các bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

thiet-ke-chua-co-ten.png
Loạt bất cập giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Cận cảnh cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có đường hầm đặc biệt đang hoàn thiện

Hơn 20.000 tỷ đồng, 77 cầu, 81 hầm chui, trong đó có hầm dài nhất tuyến, đang hoàn thiện để đưa vào khai thác, thúc đẩy liên kết vùng.

Sau gần 3 năm thi công liên tục, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang bước vào chặng nước rút cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khánh thành diễn ra vào ngày 19/12. Dự án có mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, với 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Xem chi tiết

Xã hội

Tiến độ thi công cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chỉ sau hơn 3 tháng, cầu Phước Khánh đã vươn dài trên sông Lòng Tàu, chuẩn bị hoàn thành góp phần thúc đẩy giao thông liên vùng phía Nam.

Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng.
Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng.
Công trình xây dựng cầu Phước Khánh được khởi động lại từ đầu tháng 5/2023 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công mới. Gói thầu hiện có tên J3-1 (thi công phần còn lại của gói thầu J3 trước đây).
Công trình xây dựng cầu Phước Khánh được khởi động lại từ đầu tháng 5/2023 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công mới. Gói thầu hiện có tên J3-1 (thi công phần còn lại của gói thầu J3 trước đây).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.