Cách thức đánh bạc trực tuyến tinh vi vừa bị Công an Hưng Yên triệt phá

Sau khi tạo tài khoản thành công, các đối tượng dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp tiền, quy đổi thành điểm nhằm tham gia các trò chơi cá cược trên mạng.

Gia Đạt

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Khoản 2, Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố đã được VKSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

34.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, đầu tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tố giác tội phạm của một số công dân phản ánh về việc trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua các trang web như SunWin.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu thường xuyên tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai lực lượng, tiến hành khởi tố, bắt giữ và khám xét đối với 13 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên về hành vi đánh bạc. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng điện thoại di động kết nối mạng Internet để tải ứng dụng Color Carpet3D, thực chất là cổng truy cập trang đánh bạc SunWin, đồng thời sử dụng các đường link như: sunwin.vin, sunwin.sx, sunwin.moi, sunwintx2.app để tạo tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến với mục đích thắng thua bằng tiền.

Để tham gia đánh bạc, các đối tượng sử dụng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản với đầy đủ thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, tên hiển thị, tài khoản ngân hàng liên kết để nạp và rút tiền, cùng mật khẩu rút tiền. Sau khi tạo tài khoản thành công, các đối tượng dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp tiền, quy đổi thành điểm nhằm tham gia các trò chơi cá cược trên mạng.

Trong giao diện tài khoản game, hệ thống hiển thị nhiều tài khoản đại lý của các ngân hàng khác nhau. Khi nạp tiền, các đối tượng được cung cấp mã QR của một tài khoản ngân hàng bất kỳ và sử dụng ứng dụng Internet Banking để quét mã chuyển tiền. Nội dung giao dịch được ngụy trang bằng các ký hiệu như "V…", "Z…", "E… J…" nhằm che giấu hoạt động đánh bạc.

Trên trang SunWin có nhiều hình thức đánh bạc như lô đề, tài xỉu, xóc đĩa thủy tinh, xóc đĩa tứ linh, xóc đĩa livestream… Người chơi lựa chọn trò chơi, đặt cược trực tiếp; nếu thắng, số điểm sẽ tự động cộng vào tài khoản, nếu thua sẽ bị trừ điểm tương ứng. Khi có nhu cầu rút tiền, các đối tượng thực hiện thao tác rút điểm, tiền thắng bạc sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng đã liên kết. Tỷ lệ quy đổi được xác định là 1.000 đồng trong tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.000 điểm trong tài khoản đánh bạc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
