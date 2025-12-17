Hà Nội

Xã hội

Người phụ nữ đi xe máy vào cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ bị xử lý

Công an xã Yên Kỳ kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp đi xe máy vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguyễn Hinh

Tin từ Công an tinh Phú Thọ ngày 17/12 cho biết, Công an xã Yên Kỳ vừa xử lý một trường hợp điều khiển xe mô tô đi vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

hinh-anh-2-nguoi-vi-pham-viet-banmr-cao-cao-nhan-thuc-hanh-vi-sai-pham-cua-ban-than.jpg
Công an xã Yên Kỳ phối hợp với lực lượng CSGT làm việc với người vi phạm. Ảnh: CA

Trước đó, Công an xã Yên Kỳ tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một người điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Công an xã Yên Kỳ đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh và xác định chị Đ.T.P (SN 1984, trú tại xã Yên Kỳ) là người điều khiển phương tiện.

Tại trụ sở Công an xã, chị Đ.T.P thừa nhận hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc do thiếu hiểu biết về quy định của pháp luật giao thông đường bộ và không chú ý quan sát hệ thống biển báo.

Lực lượng Công an xã đã tiến hành tuyên truyền, giải thích rõ các quy định pháp luật, đồng thời nhấn mạnh mức độ nguy hiểm và những hậu quả có thể xảy ra khi xe mô tô, xe gắn máy lưu thông trên đường cao tốc, vốn chỉ dành cho các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định.

Sau khi được tuyên truyền, chị Đ.T.P đã nhận thức rõ hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi điều khiển mô tô lưu thông trên đường cao tốc và cam kết không tái phạm. Trường hợp vi phạm đã được phối hợp xử lý theo đúng quy định.

#Công an xã Yên Kỳ #mô tô đi vào cao tốc #cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ #an toàn giao thông #xử lý vi phạm

