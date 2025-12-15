Bệnh nhân phát hiện ổ áp xe gan lớn do nhiễm ký sinh trùng

Bệnh nhân mắc ký sinh trùng do thói quen ăn uống không an toàn, dẫn đến áp xe gan lớn, đe dọa tính mạng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bệnh nhân L.T.T. (53 tuổi) đến Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng ngứa toàn thân, nổi mẩn kéo dài và đau từng cơn vùng hạ sườn phải.

Các triệu chứng này đã đeo bám người bệnh gần một năm, dù đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế, sử dụng nhiều loại thuốc và thậm chí điều trị nội trú kéo dài nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Do biểu hiện chủ yếu là ngứa và tổn thương da, bệnh nhân từng được hướng chẩn đoán sang nhóm bệnh da liễu thông thường, khiến thời gian chẩn đoán bị kéo dài. Trong khi đó, căn nguyên thực sự lại liên quan trực tiếp đến thói quen ăn uống không an toàn.

Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh thường xuyên giao lưu công việc và có thói quen sử dụng các món tái, sống như tiết canh, thịt tái, dê tái, gỏi cá, nội tạng động vật, rau sống và rau thủy sinh không đảm bảo vệ sinh. Đây đều là những nguồn lây phổ biến của sán lá gan lớn, giun đũa chó mèo và nhiều loại ký sinh trùng khác.

Ảnh minh họa/Internet

“Thói quen ăn uống không an toàn chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng”, bác sĩ CKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế nhấn mạnh.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng, làm xét nghiệm máu và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Kết quả ghi nhận bệnh nhân dương tính với sán lá gan và giun đũa chó mèo, đồng thời phát hiện ổ áp xe gan kích thước gần 5 cm, kèm tăng bạch cầu ái toan và các chỉ số viêm.

Theo bác sĩ Hương, ổ áp xe gan có kích thước khá lớn, nếu bệnh nhân đến muộn hoặc không được điều trị kịp thời, nguy cơ vỡ ổ áp xe và nhiễm khuẩn huyết là rất cao.

Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh nhân được chỉ định phác đồ điều trị gồm chọc hút ổ áp xe, sử dụng thuốc đặc hiệu diệt ký sinh trùng, phối hợp kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi sát bạch cầu ái toan, men gan cùng các chỉ số viêm.

Trong quá trình điều trị nội trú và theo dõi ngoại trú, bạch cầu ái toan của người bệnh trở về mức bình thường, ổ áp xe gan thu nhỏ, không còn dịch mủ.

Tình trạng sốt và đau hạ sườn phải giảm rõ rệt, ngứa gần như biến mất, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý dai dẳng, dễ bị bỏ sót do thường khởi phát bằng những triệu chứng không đặc hiệu như ngứa kéo dài, dễ bị nhầm sang dị ứng hoặc bệnh da liễu.

Đặc biệt, khi ký sinh trùng xâm nhập sâu vào các cơ quan nội tạng, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Ký sinh trùng vào gan có thể tạo ổ áp xe lớn gây đau và sốt; vào mắt có thể làm giảm thị lực; ấu trùng ký sinh trùng ở não có thể gây đau đầu, co giật. Ngoài ra, các biến chứng này thường xuất hiện khi bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không được điều trị đúng.

Trường hợp của bệnh nhân cho thấy việc chủ quan với các món ăn tái, sống và nội tạng động vật có thể dẫn đến nhiễm ký sinh trùng nặng, gây tổn thương gan và nhiều cơ quan khác.

Sau điều trị, người bệnh được khuyến cáo tái khám định kỳ và thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống để tránh tái nhiễm.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chín uống sôi, tránh các món tái sống và rửa sạch rau củ trước khi chế biến. Đồng thời, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để ngăn ngừa ký sinh trùng xâm nhập. Việc tẩy giun định kỳ, giữ vệ sinh môi trường và chủ động đi khám khi có biểu hiện kéo dài như ngứa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa cũng rất quan trọng trong phòng ngừa bệnh.