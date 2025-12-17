Hà Nội

Xã hội

Hai đối tượng bị truy nã 'sa lưới' ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hạo Nhiên

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp bắt giữ thành công 2 đối tượng đang bị truy nã.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 15/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, quản lý địa bàn và quản lý đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Gia Huy (SN 2007, ngụ thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền). Huy là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

truy-na-1.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận còn một đối tượng khác trong cùng vụ án cũng đang bỏ trốn và nhiều khả năng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tiên Điền.

Ngay sau đó, đến 17h cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Hải Công (SN 2005, ngụ thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền). Công cũng là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an xã Tiên Điền đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã, đồng thời bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đối tượng #truy nã #sa lưới #Công an #Hà Tĩnh #bắt giữ

