Xã hội

Phát hiện vụ vận chuyển 24 lượng vàng, 32 điện thoại iPhone 'lậu'

Công an Khánh Hoà vừa phát hiện trong hành lý ký gửi của 2 hành khách có 24 thỏi vàng, 32 điện thoại iPhone, nhưng không được khai báo hải quan theo quy định.

Hạo Nhiên

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý bà N.T.N.N (65 tuổi) và bà L.T.T.A (37 tuổi, cùng ngụ xã Phong Thạnh, Cà Mau) theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong quá trình đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Khánh Hoà đã phối phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phát hiện trong hành lý ký gửi của bà N.T.N.N. (65 tuổi) và bà L.T.T.A (37 tuổi) cùng ở xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau), có 24 thỏi kim loại màu vàng và 32 điện thoại di động iPhone.

cskt16126-1765952280831614268026.jpg
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan Công an, bà N.T.N.N. và bà L.T.T.A. thừa nhận 24 thỏi kim loại màu vàng là 24 lượng "vàng 9999", 32 điện thoại di động iPhone là các thiết bị được bà N. và bà A. mua tại Hàn Quốc với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng, dự kiến vận chuyển ra TP Hà Nội để bán ra thị trường.

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ hàng hóa nêu trên không được khai báo hải quan theo quy định của pháp luật khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa nêu trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
