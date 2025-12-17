Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện cấu trúc đá 'dị thường' bên dưới quần đảo Bermuda

Kho tri thức

Phát hiện cấu trúc đá 'dị thường' bên dưới quần đảo Bermuda

Các chuyên gia đã phát hiện cấu trúc đá kỳ lạ dày 20 km bên dưới vỏ đại dương ở Bermuda. Độ dày chưa từng thấy ở bất cứ lớp đá tương tự nào trên thế giới.

Tâm Anh (theo Livescience, Phys)
Bí ẩn mới nhất ở Bắc Đại Tây Dương nằm bên dưới quần đảo Bermuda. Bởi lẽ, các nhà khoa học đã phát hiện một lớp đá kỳ lạ dày 20 km bên dưới vỏ đại dương ở Bermuda. Ảnh: mtcurado/Getty Images.
Bí ẩn mới nhất ở Bắc Đại Tây Dương nằm bên dưới quần đảo Bermuda. Bởi lẽ, các nhà khoa học đã phát hiện một lớp đá kỳ lạ dày 20 km bên dưới vỏ đại dương ở Bermuda. Ảnh: mtcurado/Getty Images.
"Thông thường, bên dưới đáy vỏ đại dương sẽ là lớp phủ. Thế nhưng, Bermuda tồn tại một lớp khác tồn tại dưới vỏ đại dương, trong mảng kiến tạo mà Bermuda tọa lạc", nhà địa chấn William Frazer tại Viện Khoa học Carnegie cho biết. Ảnh: Brandon Morrison from Pexels.
"Thông thường, bên dưới đáy vỏ đại dương sẽ là lớp phủ. Thế nhưng, Bermuda tồn tại một lớp khác tồn tại dưới vỏ đại dương, trong mảng kiến tạo mà Bermuda tọa lạc", nhà địa chấn William Frazer tại Viện Khoa học Carnegie cho biết. Ảnh: Brandon Morrison from Pexels.
Mặc dù nguồn gốc của lớp đá trên chưa được làm sáng tỏ nhưng nhà địa chấn Frazer và các đồng nghiệp cho rằng nó có thể giải thích một bí ẩn về Bermuda. Ảnh: Geophysical Research Letters (2025). DOI: 10.1029/2025gl118279.
Mặc dù nguồn gốc của lớp đá trên chưa được làm sáng tỏ nhưng nhà địa chấn Frazer và các đồng nghiệp cho rằng nó có thể giải thích một bí ẩn về Bermuda. Ảnh: Geophysical Research Letters (2025). DOI: 10.1029/2025gl118279.
Quần đảo Bermuda nằm trên một vùng phồng đại dương, nơi vỏ đại dương nhô cao hơn xung quanh, nhưng không có bằng chứng nào về hoạt động núi lửa tạo ra vùng phồng đó. Lần phun trào núi lửa gần nhất được ghi nhận tại Bermuda đã diễn ra cách đây 31 triệu năm. Ảnh: zelvan/Shutterstock.
Quần đảo Bermuda nằm trên một vùng phồng đại dương, nơi vỏ đại dương nhô cao hơn xung quanh, nhưng không có bằng chứng nào về hoạt động núi lửa tạo ra vùng phồng đó. Lần phun trào núi lửa gần nhất được ghi nhận tại Bermuda đã diễn ra cách đây 31 triệu năm. Ảnh: zelvan/Shutterstock.
Việc phát hiện ra "cấu trúc" khổng lồ mới cho thấy vụ phun trào cuối cùng có thể đã đưa đá từ lớp phủ vào lớp vỏ Trái đất, nơi nó đóng băng tại chỗ, tạo ra một thứ giống như chiếc bè nâng đại dương lên khoảng 500m. Ảnh: Premshree Pillai / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0.
Việc phát hiện ra "cấu trúc" khổng lồ mới cho thấy vụ phun trào cuối cùng có thể đã đưa đá từ lớp phủ vào lớp vỏ Trái đất, nơi nó đóng băng tại chỗ, tạo ra một thứ giống như chiếc bè nâng đại dương lên khoảng 500m. Ảnh: Premshree Pillai / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0.
Những quần đảo như Hawaii được cho là hình thành do các "điểm nóng" - nơi vật chất nóng dâng lên, tạo ra hoạt động núi lửa. Tại nơi mà điểm nóng gặp vỏ Trái đất, đáy đại dương thường bị nâng lên. Khi chuyển động kiến tạo khiến lớp vỏ dịch chuyển ra xa điểm nóng đó, mực nước biển thường dâng lên. Ảnh: Shutterstock | Indian Defence Review.
Những quần đảo như Hawaii được cho là hình thành do các "điểm nóng" - nơi vật chất nóng dâng lên, tạo ra hoạt động núi lửa. Tại nơi mà điểm nóng gặp vỏ Trái đất, đáy đại dương thường bị nâng lên. Khi chuyển động kiến tạo khiến lớp vỏ dịch chuyển ra xa điểm nóng đó, mực nước biển thường dâng lên. Ảnh: Shutterstock | Indian Defence Review.
Theo nhà địa chấn Frazer, Bermuda không hề thấp đi, bất chấp 31 triệu năm không có hoạt động núi lửa. Do đó, giới nghiên cứu đã tranh luận suốt nhiều năm về những gì đang xảy ra trong lớp vỏ Trái đất bên dưới hòn đảo trong khi không có vụ phun trào núi lửa nào ghi nhận xảy ra trên bề mặt. Ảnh: SOCIAL MEDIA.
Theo nhà địa chấn Frazer, Bermuda không hề thấp đi, bất chấp 31 triệu năm không có hoạt động núi lửa. Do đó, giới nghiên cứu đã tranh luận suốt nhiều năm về những gì đang xảy ra trong lớp vỏ Trái đất bên dưới hòn đảo trong khi không có vụ phun trào núi lửa nào ghi nhận xảy ra trên bề mặt. Ảnh: SOCIAL MEDIA.
Trong nghiên cứu mới, nhà địa chấn Frazer và đồng tác giả Jeffrey Park - giáo sư khoa học Trái Đất và hành tinh tại Đại học Yale, đã sử dụng dữ liệu ghi nhận từ một trạm địa chấn ở Bermuda về những trận động đất lớn trên khắp thế giới để dựng hình ảnh cấu trúc Trái đất ở độ sâu khoảng 50 km bên dưới Bermuda. Ảnh: Aaron Foster/Getty Images.
Trong nghiên cứu mới, nhà địa chấn Frazer và đồng tác giả Jeffrey Park - giáo sư khoa học Trái Đất và hành tinh tại Đại học Yale, đã sử dụng dữ liệu ghi nhận từ một trạm địa chấn ở Bermuda về những trận động đất lớn trên khắp thế giới để dựng hình ảnh cấu trúc Trái đất ở độ sâu khoảng 50 km bên dưới Bermuda. Ảnh: Aaron Foster/Getty Images.
Nhóm nghiên cứu kiểm tra những nơi mà sóng địa chấn từ các trận động đất này đột ngột thay đổi. Qua đó, họ phát hiện lớp đá dày bất thường và có mật độ thấp hơn so với các lớp đá xung quanh. Nhà địa chấn Frazer đang nghiên cứu những hòn đảo khác trên thế giới để xem có cấu trúc nào tương tự lớp đá bên dưới Bermuda không, hay đây thực sự là trường hợp duy nhất trên thế giới. Ảnh: expedia.com.
Nhóm nghiên cứu kiểm tra những nơi mà sóng địa chấn từ các trận động đất này đột ngột thay đổi. Qua đó, họ phát hiện lớp đá dày bất thường và có mật độ thấp hơn so với các lớp đá xung quanh. Nhà địa chấn Frazer đang nghiên cứu những hòn đảo khác trên thế giới để xem có cấu trúc nào tương tự lớp đá bên dưới Bermuda không, hay đây thực sự là trường hợp duy nhất trên thế giới. Ảnh: expedia.com.
"Hiểu một nơi khắc nghiệt như Bermuda rất quan trọng để giải mã được những nơi ít kỳ lạ hơn và giúp chúng ta xác định đâu là quá trình bình thường trên Trái đất cũng như những quá trình khắc nghiệt nào xảy ra", nhà địa chấn Frazer cho hay. Ảnh: expedia.com.
"Hiểu một nơi khắc nghiệt như Bermuda rất quan trọng để giải mã được những nơi ít kỳ lạ hơn và giúp chúng ta xác định đâu là quá trình bình thường trên Trái đất cũng như những quá trình khắc nghiệt nào xảy ra", nhà địa chấn Frazer cho hay. Ảnh: expedia.com.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Livescience, Phys)
#Cấu trúc đá kỳ lạ dưới Bermuda #Bí ẩn lớp đá dưới đáy đại dương #bí ẩn #Bermuda

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Du khách nên theo dõi thông tin trước khi lên đường để chọn đúng thời điểm hoa nở đẹp. Do thời tiết vùng cao còn lạnh, cần chuẩn bị trang phục giữ ấm và tôn trọng không gian sinh hoạt của người dân địa phương khi tham quan, chụp ảnh. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô

'Săn' hoa anh đào nở sớm ở Lũng Cú

Lũng Cú vào mùa hoa anh đào khoác sắc hồng dịu giữa cao nguyên đá, trở thành điểm hẹn du lịch yên bình, hấp dẫn du khách tìm về nơi cực Bắc Tổ quốc.