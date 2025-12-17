Phát hiện cấu trúc đá 'dị thường' bên dưới quần đảo Bermuda

Các chuyên gia đã phát hiện cấu trúc đá kỳ lạ dày 20 km bên dưới vỏ đại dương ở Bermuda. Độ dày chưa từng thấy ở bất cứ lớp đá tương tự nào trên thế giới.