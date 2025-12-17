Phú Thọ lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch tỉnh, hướng tầm nhìn đến 2050

UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, bảo đảm phù hợp không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Ngày 17/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp và các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện quy hoạch trong bối cảnh tỉnh được hình thành sau hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, từ ngày 1/7, tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình với 148 đơn vị hành chính cấp xã, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa, nguồn lực và dư địa tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được thực hiện trên cơ sở các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP của Chính phủ, với quan điểm không phải là phép cộng cơ học ba quy hoạch cũ mà có nghiên cứu, chọn lọc, bổ sung các nội dung mới phù hợp không gian phát triển mới của tỉnh.

Quy hoạch phải được xây dựng với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn, tích hợp và kết nối, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế tổng hợp, hạn chế cạnh tranh nội vùng.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: phutho.gov.vn

Theo định hướng, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ bám sát Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng và các mục tiêu, động lực tăng trưởng được xác định tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ đó xác định rõ các vùng phát triển, hành lang kinh tế, trục động lực, cực tăng trưởng và các trụ cột chiến lược, gắn với kịch bản phát triển cụ thể, khả thi cho từng giai đoạn.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung làm rõ lợi thế riêng có của từng địa phương trước hợp nhất để tạo lợi thế cạnh tranh chung cho tỉnh Phú Thọ. Đồng thời nhấn mạnh việc khai thác chiều sâu giá trị văn hóa, lịch sử, di sản trong định hướng phát triển bền vững của tỉnh.

Kết luận hội thảo, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, đơn vị tư vấn sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, làm rõ hơn các trụ cột phát triển, không gian phát triển, hành lang kinh tế và động lực tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, tỉnh Phú Thọ sẽ sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, làm nền tảng định hướng cho sự phát triển nhanh, hài hòa và bền vững trong giai đoạn mới.