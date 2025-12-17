Hà Nội

Xã hội

Công an Đắk Lắk tăng cường 140 cán bộ, chiến sĩ thực hiện Chiến dịch Quang Trung

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường 140 cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, đẩy nhanh Chiến dịch Quang Trung xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 17/12/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường 140 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên từ các đơn vị nghiệp vụ đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” – thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập đổ, trôi hoặc hư hỏng nặng do bão lũ.

z7336588694071-8d62b569ecfcf3b1b976a787fe332732.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”.

14 địa bàn được tập trung triển khai gồm các phường Sông Cầu, Tuy Hòa, Phú Yên và các xã Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Tây Hòa, Đông Hòa, Yang Mao, Cư Pui, Hòa Sơn, Tây Sơn, Phú Hòa 2 và Hòa Hiệp. Đây là những khu vực chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

z7336588650588-86eb91f677e07e7138860c426d9a794c.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp lực lượng địa phương trộn cát, chuẩn bị vật liệu xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Đắk Lắk được UBND tỉnh giao chủ trì xây mới 200 căn nhà bị sập hoàn toàn tại các địa bàn trên. Trước đó, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua cao điểm với mục tiêu hoàn thành và bàn giao 200 căn nhà cho các hộ dân trước ngày 20/01/2026.

