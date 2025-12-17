Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng tổ chức ghi số lô, số đề hơn 1 tỷ mỗi ngày

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề hơn 1,3 tỷ đồng/ngày và bắt giữ 8 đối tượng.

Thanh Hà

Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Giai Lạc phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề; bắt giữ 8 đối tượng.

8d162f70-1b6a-4b93-8c0f-6c728adb-1765965325833.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Phạm Thị Hợp (SN 1973), Trần Văn Bắc (SN 1974), Nguyễn Đức Tuấn (SN 1990), Phan Công Thư (SN 1978), Nguyễn Sỹ Thịnh (SN 1976), cùng trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An; Trần Đức Hào (SN 1968), trú phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Công Chung (SN 1981), trú tại xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thị Loan (SN 1982), trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ngày 15/12 là hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng.

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.