Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Camera AI truy vết, giúp tìm ông lão đi lạc trên phố Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa sử dụng hệ thống camera AI, phối hợp cùng người dân tìm thấy một cụ ông đi lạc, đưa về nhà an toàn trong đêm.

Gia Đạt

Ngày 17/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa sử dụng hệ thống camera AI, phối hợp với Công an phường Thanh Xuân cùng người dân tìm thấy một cụ ông đi lạc, đưa về nhà an toàn trong đêm.

50.jpg
Hình ảnh cụ ông được camera AI truy vết.

Theo thông tin từ gia đình, chiều 15/12 cụ Đ.V.T (SN 1947, trú tại phường Thanh Xuân) đi tập thể dục từ khoảng 15h30, đến 18h vẫn chưa về nhà. Đến 20h15 cùng ngày, gia đình trình báo Công an phường Thanh Xuân nhờ tìm ông cụ. Tiếp nhận thông tin, công an sở tại cử cán bộ phối hợp với Phòng CSGT rà soát, truy vết hình ảnh từ hệ thống camera giao thông AI theo hướng di chuyển do người nhà cung cấp.

Trong đêm 15/12, Thiếu tá Nguyễn Tá Khanh (Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu) cùng công an phường và gia đình rà soát camera. Qua đó, thu được các hình ảnh cụ ông di chuyển dọc tuyến đường Nguyễn Tuân theo hướng về khu vực Công viên Thanh Xuân và đi trên nhiều tuyến phố.

Từ những hình ảnh đó, công an phường và gia đình đã tổng hợp đặc điểm nhận dạng, đăng tải thông tin tìm kiếm trên các trang mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ. Gần 3h sáng 16/12, một người đi đường phát hiện cụ ông trong tình trạng hạ đường huyết, có dấu hiệu mệt mỏi tại khu vực Dịch Vọng đã nhanh chóng thông báo, hỗ trợ đưa cụ trở về gia đình.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đi lạc được CSGT Hà Nội giúp tìm người thân

Nguồn: ĐTHĐT.
#Camera AI #Ông lão đi lạc #Hà Nội #Truy vết #Công an #Giúp đỡ

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời giúp đỡ hai người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai

Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã tiếp nhận, hỗ trợ 2 trường hợp người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai an toàn cho gia đình.

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 29/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Kim Liên đã tiếp nhận và hỗ trợ 2 trường hợp người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai.

capture.png
Gia đình nhanh chóng đến Công an phường Kim Liên đón cụ Nguyễn Thị Chung sau khi nhận được thông tin.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời hỗ trợ cụ bà 82 tuổi đi lạc trở về gia đình ở Hà Nội

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 21/11, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời hỗ trợ cụ bà 82 tuổi đi lạc trở về gia đình an toàn.

3.jpg
Gia đình đến đón cụ bà Trần Thị Lưu tại trụ sở Công an phường Yên Hòa.

Qua xác minh thông tin, được biết cụ bà là Trần Thị Lưu (SN 1943) đến nhà con gái chơi nhưng bị lạc đường. Công an phường đã khẩn trương liên lạc với người thân và đón cụ bà về gia đình an toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Trăn đất quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị

Phát hiện cá thể trăn đất quý hiếm đi lạc vào phòng khách, người đàn ông ở Quảng Trị hốt hoảng trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 6/11, thông tin từ UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 30kg về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông Phạm Văn Nam, trú tại thôn Bàu 3 (xã Tuyên Hóa) hốt hoảng khi phát hiện một cá thể trăn lớn cuộn tròn sau chiếc loa đặt trong góc phòng khách nên báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới