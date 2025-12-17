Camera AI truy vết, giúp tìm ông lão đi lạc trên phố Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa sử dụng hệ thống camera AI, phối hợp cùng người dân tìm thấy một cụ ông đi lạc, đưa về nhà an toàn trong đêm.

Ngày 17/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa sử dụng hệ thống camera AI, phối hợp với Công an phường Thanh Xuân cùng người dân tìm thấy một cụ ông đi lạc, đưa về nhà an toàn trong đêm.

Hình ảnh cụ ông được camera AI truy vết.

Theo thông tin từ gia đình, chiều 15/12 cụ Đ.V.T (SN 1947, trú tại phường Thanh Xuân) đi tập thể dục từ khoảng 15h30, đến 18h vẫn chưa về nhà. Đến 20h15 cùng ngày, gia đình trình báo Công an phường Thanh Xuân nhờ tìm ông cụ. Tiếp nhận thông tin, công an sở tại cử cán bộ phối hợp với Phòng CSGT rà soát, truy vết hình ảnh từ hệ thống camera giao thông AI theo hướng di chuyển do người nhà cung cấp.

Trong đêm 15/12, Thiếu tá Nguyễn Tá Khanh (Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu) cùng công an phường và gia đình rà soát camera. Qua đó, thu được các hình ảnh cụ ông di chuyển dọc tuyến đường Nguyễn Tuân theo hướng về khu vực Công viên Thanh Xuân và đi trên nhiều tuyến phố.

Từ những hình ảnh đó, công an phường và gia đình đã tổng hợp đặc điểm nhận dạng, đăng tải thông tin tìm kiếm trên các trang mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ. Gần 3h sáng 16/12, một người đi đường phát hiện cụ ông trong tình trạng hạ đường huyết, có dấu hiệu mệt mỏi tại khu vực Dịch Vọng đã nhanh chóng thông báo, hỗ trợ đưa cụ trở về gia đình.

