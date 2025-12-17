Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, thu số lượng lớn tang vật

Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp khám phá thành công vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng, thu giữ số lượng lớn tang vật.

​Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng, tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ số lượng lớn tang vật.

Đối tượng Vi Văn Duy cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh CASL

Ngày 14/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở đối tượng Vi Văn Duy (SN1991, tại Thôn Đình Hả, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng (Facebook, Zalo, TikTok).

Tang vật thu giữ gồm: 7 khẩu súng dạng nén hơi và 126 hộp linh kiện súng dạng nén hơi (126 nòng súng, 126 bộ cò súng gắn liền với bình nén hơi), 110 túi đạn bi sắt và nhiều linh kiện khác nghi là vũ khí quân dụng. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao chuyển vụ việc có dấu hiệu “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng (Facebook, Zalo, TikTok).

Các đối tượng bán hàng ngụy trang với tiêu đề rao bán “Dụng cụ thông bồn cầu”, tuy nhiên nội dung trong video là các khẩu súng bằng kim loại đã được lắp hoàn chỉnh và bắn thử. Qua xác minh liên quan đến 4 đối tượng gồm: Quàng Văn Chom (SN1990, trú tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La); Bàn Văn Bình (SN2004, trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La); Bàn Văn Tâm (SN1979, trú tại xã Tô Múa, tỉnh Sơn La); Lừ Văn Định (SN1989, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La). Vật chứng thu giữ gồm 4 khẩu súng nén hơi, kết luận giám định xác định thuộc vũ khí quân dụng.

Hiện nay vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

