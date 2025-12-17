Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, thu số lượng lớn tang vật

Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp khám phá thành công vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Gia Đạt

​Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng, tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ số lượng lớn tang vật.

599948774-122219060828275654-2576593854774199684-n.jpg
Đối tượng Vi Văn Duy cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh CASL

Ngày 14/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở đối tượng Vi Văn Duy (SN1991, tại Thôn Đình Hả, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng (Facebook, Zalo, TikTok).

Tang vật thu giữ gồm: 7 khẩu súng dạng nén hơi và 126 hộp linh kiện súng dạng nén hơi (126 nòng súng, 126 bộ cò súng gắn liền với bình nén hơi), 110 túi đạn bi sắt và nhiều linh kiện khác nghi là vũ khí quân dụng. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao chuyển vụ việc có dấu hiệu “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng (Facebook, Zalo, TikTok).

Các đối tượng bán hàng ngụy trang với tiêu đề rao bán “Dụng cụ thông bồn cầu”, tuy nhiên nội dung trong video là các khẩu súng bằng kim loại đã được lắp hoàn chỉnh và bắn thử. Qua xác minh liên quan đến 4 đối tượng gồm: Quàng Văn Chom (SN1990, trú tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La); Bàn Văn Bình (SN2004, trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La); Bàn Văn Tâm (SN1979, trú tại xã Tô Múa, tỉnh Sơn La); Lừ Văn Định (SN1989, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La). Vật chứng thu giữ gồm 4 khẩu súng nén hơi, kết luận giám định xác định thuộc vũ khí quân dụng.

Hiện nay vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Mật phục bắt 4 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Đối tượng 'cõng' 15.000 viên ma túy tổng hợp cùng vũ khí nóng 'sa lưới'

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) vừa bắt đối tượng Nguyễn Tiến Dũng và thu giữ 15.000 viên ma túy tổng hợp; 4,585g ma túy.

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an phường Cửa Lò và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng (SN 1990, trú xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

images2071831-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an xã ở Lào Cai thu hồi 114 vũ khí, vật liệu nổ

Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã A Mú Sung (tỉnh Lào Cai) đã thu hồi 114 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.

Ngày 15/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã A Mú Sung (tình Lào Cai) đã thu hồi 114 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Trong số này có 83 khẩu súng tự chế (súng kíp, súng hơi cồn…) và 31 vũ khí thô sơ như đao, kiếm, giáo, nỏ. Đây là những loại vũ khí người dân từng sử dụng để săn bắt trong quá trình đi làm nương.

cats-5974.jpg
Người dân tự giác đem súng tự chế giao nộp cho Công an xã. (Ảnh: Báo Lào Cai).
Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên dùng dao tấn công bạn gái cũ, nhận 15 năm tù

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Ban – kẻ dùng dao tấn công bạn gái cũ về các tội "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Nguyễn Văn Ban và chị T.T.T (SN 1999, cùng trú tại phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh) từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay từ đầu năm 2025. Sau khi chia tay, giữa hai người vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn.

8865.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Ban tại phiên toà
Xem chi tiết

