Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt xoá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 17/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, do Nguyễn Tiến Thiết (tên gọi khác là "Hải", SN 1992; trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Được biết, đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, với số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Cụ thể, các nghi phạm bị bắt, gồm: Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (tỉnh Nghệ An); Trần Thùy Trang (tỉnh Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (tỉnh Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Huy (tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Võ Trung Thiện (tỉnh An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (tỉnh Tây Ninh); Mai Thị Tiến (tỉnh Hà Tĩnh).

Riêng Nguyễn Thị Tú Anh (tỉnh An Giang) do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

2-13.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn "giả danh luật sư", "công ty luật" tiếp cận những nạn nhân từng bị lừa đảo trên không gian mạng, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi lại số tiền đã mất.

Sau khi tạo được niềm tin, nhóm này đưa ra nhiều lý do để yêu cầu bị hại nộp các khoản "phí thu hồi", "phí hồ sơ", "phí pháp lý" vào những tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, rồi chiếm đoạt.

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP HCM, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) triển khai 5 tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới để kịp thời truy bắt các đối tượng khi nhập cảnh về Việt Nam.

Trong quá trình truy bắt, một số nghi phạm thuê ô tô tìm cách bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với Công an TP HCM và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy đuổi, bắt giữ thành công.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu hồi khoảng 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để làm rõ, phong tỏa, thu hồi thêm tài sản do phạm tội mà có.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luât.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Quảng Trị #triệt xoá #đường dây #lừa đảo #xuyên quốc gia

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng tổ chức ghi số lô, số đề hơn 1 tỷ mỗi ngày

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề hơn 1,3 tỷ đồng/ngày và bắt giữ 8 đối tượng.

Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Giai Lạc phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề; bắt giữ 8 đối tượng.

8d162f70-1b6a-4b93-8c0f-6c728adb-1765965325833.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Lừa 'chạy trường' để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Nguyễn Thế Anh “nổ” có quen biết với cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục, đồng thời dùng chiêu phân chia tài sản sau ly hôn để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1988; trú phường Phong Dinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, Nguyễn Thế Anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để vay mượn tiền.

Xem chi tiết

Xã hội

Vạch trần thủ đoạn 'bạn trai Việt kiều' lừa đảo gần 400 triệu đồng

Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt kiều, Đinh Mộng Duy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân gần 400 triệu đồng.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đầu tháng 12/2025, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn tố giác của chị H (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt kiều, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ).

capture.png
Đối tượng Đinh Mộng Duy tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.