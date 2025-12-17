Chân dung 2 đối tượng manh động đâm chết người tại Gia Lai sáng 17/12

Công an phường Diên Hồng ( tỉnh Gia Lai ) thông tin, 10h45 ngày 17/12/2025, đơn vị đã tiếp nhận 02 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ra đầu thú.

Vào khoảng 04h10 ngày 17/12/2025, Công an phường Diên Hồng nhận được điện thoại của Trực ban 113 báo tin về vụ việc có dấu hiệu "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại quán nhậu BBQ Ok zui, tổ dân phố 3, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trực ban Công an phường đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai; Chỉ huy ca trực và khẩn trương huy động cán bộ xuống hiện trường để xác minh, giải quyết vụ việc.

Thông tin ban đầu, lúc 4h sáng 17/12, hai nhóm thanh niên nhậu gần bàn cùng quán BBQ Ok zui đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, 2 đối tượng trong một nhóm đã rời đi và nhanh chóng quay lại mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay xông vào khu vực quầy của quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp vào nhiều người tại đây, trong đó có nhân viên của quán



Địa điểm xảy ra vụ án mạng chết người sáng 17/12



Hậu quả anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú) tử vong với vết đâm thấu phổi. Hai nạn nhân khác là N.H.T.H (1997) và N.T.T.N. (2007) cùng trú tại phường Pleiku, bị đa chấn thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Công an phường Diên Hồng đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, huy động lực lượng, phối hợp với Phòng PC02 tập trung xác minh, truy xét nóng các đối tượng.



Phan Văn Hòa tên gọi khác: "Trúc Hòa" và Phạm Văn Thuận tên gọi khác: "Tru trọc". Ảnh ĐVCC

Đến 10h45 ngày 17/12/2025, Công an phường Diên Hồng đã vận động, tiếp nhận 02 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đầu thú gồm: Phạm Văn Thuận, sinh ngày 17/04/1995, trú tại: Làng Jut 1, xã la Hrung, tỉnh Gia Lai; tên gọi khác: "Tru trọc" và Phan Văn Hòa, sinh ngày 28/04/2001, trú tại: Làng Jut 1, xã la Hrung, tỉnh Gia Lai, tên gọi khác: "Trúc Hòa".

Hiện Công an phường Diên Hồng đang tiếp tục phối hợp với Phòng PCO2 đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng đế xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.