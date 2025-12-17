Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quảng Ninh khởi công đồng loạt 31 dự án tổng vốn gần 400.000 tỷ đồng

Ngày 19/12, Quảng Ninh tổ chức khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình tiêu biểu có tổng vốn đầu tư lên đến gần 400.000 tỷ đồng.

Thiên Tuấn

Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ, lựa chọn các dự án, công trình quy mô lớn để tổ chức khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội XIV của Đảng, từ tháng 9/2025, Quảng Ninh đã chủ động rà soát kỹ, phân loại, lựa chọn kỹ lưỡng các dự án, công trình để báo cáo Bộ Xây dựng khánh thành, khởi công vào cuối tháng 12 này, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội.

Cụ thể, ngày 19/12, Quảng Ninh khánh thành, khởi công tổng số 31 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư 390.800 tỷ đồng. Trong đó, có 5 công trình khánh thành với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng gồm: Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crysta Holidays Harbour Vân Đồn; Trường THPT Bạch Đằng; Trung tâm Y tế Đông Triều; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô và kè bảo vệ khu vực biên giới xã Hoành Mô.

anh-chup-man-hinh-2025-12-17-luc-091226.png
Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, Quảng Ninh sẽ khởi công thêm 26 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư lên đến 383.800 tỷ đồng, trải rộng ở khắp các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế…như: Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn có tổng mức đầu tư 51.000 tỷ đồng; Công viên Globe Hạ Long tại Tuần Châu có tổng mức 5.380 tỷ đồng; 2 tuyến đường ven vịnh Cửa Lục có tổng mức 5.115 tỷ đồng; Dự án nhà ở xã hội tại Hùng Thắng có tổng mức 3.368 tỷ đồng; Nhà ở xã hội phường Cao Xanh...

Ngày 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào 19/12/2025.

Theo báo cáo, đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Có 38 dự án của các Bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó nguồn vốn nhà nước tại 96 dự án hơn 627 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu (12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).

#quảng ninh #khởi công #khánh thành #dự án #nhà ở xã hội #tuần châu

Bài liên quan

Xã hội

Cận cảnh cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có đường hầm đặc biệt đang hoàn thiện

Hơn 20.000 tỷ đồng, 77 cầu, 81 hầm chui, trong đó có hầm dài nhất tuyến, đang hoàn thiện để đưa vào khai thác, thúc đẩy liên kết vùng.

Sau gần 3 năm thi công liên tục, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang bước vào chặng nước rút cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khánh thành diễn ra vào ngày 19/12. Dự án có mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, với 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online' tống tiền 200 triệu đồng ở Quảng Ninh

Do lo sợ, cháu đã làm theo, tạo điều kiện để các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản, nhắn tin đe dọa gia đình nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa qua, Công an phường Mạo Khê đã nhận được thư cảm ơn của gia đình chị P.T.M, trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong việc ngăn chặn thành công vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn con gái chị là cháu N.T.T, sinh năm 2005, trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

6.jpg
Công an phường Mạo Khê bàn giao cháu NTT cho gia đình chị Phạm Thị Mến.
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị 'bắt cóc online' tống tiền

Nạn nhân nhận cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, yêu cầu thuê phòng trọ ở một mình.

Công an phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo "bắt cóc online" tống tiền xảy ra trên địa bàn.

cong-an-phuong-mao-khe-ban-giao-chau-ntt-cho-gia-dinh-chi-pham-thi-men.jpg
Công an phường Mạo Khê ngăn chặn thành công vụ bắt cóc online. Ảnh: CAQN.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới