Quảng Ninh khởi công đồng loạt 31 dự án tổng vốn gần 400.000 tỷ đồng

Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ, lựa chọn các dự án, công trình quy mô lớn để tổ chức khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội XIV của Đảng, từ tháng 9/2025, Quảng Ninh đã chủ động rà soát kỹ, phân loại, lựa chọn kỹ lưỡng các dự án, công trình để báo cáo Bộ Xây dựng khánh thành, khởi công vào cuối tháng 12 này, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội.

Cụ thể, ngày 19/12, Quảng Ninh khánh thành, khởi công tổng số 31 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư 390.800 tỷ đồng. Trong đó, có 5 công trình khánh thành với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng gồm: Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crysta Holidays Harbour Vân Đồn; Trường THPT Bạch Đằng; Trung tâm Y tế Đông Triều; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô và kè bảo vệ khu vực biên giới xã Hoành Mô.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, Quảng Ninh sẽ khởi công thêm 26 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư lên đến 383.800 tỷ đồng, trải rộng ở khắp các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế…như: Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn có tổng mức đầu tư 51.000 tỷ đồng; Công viên Globe Hạ Long tại Tuần Châu có tổng mức 5.380 tỷ đồng; 2 tuyến đường ven vịnh Cửa Lục có tổng mức 5.115 tỷ đồng; Dự án nhà ở xã hội tại Hùng Thắng có tổng mức 3.368 tỷ đồng; Nhà ở xã hội phường Cao Xanh...

Ngày 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào 19/12/2025.

Theo báo cáo, đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Có 38 dự án của các Bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó nguồn vốn nhà nước tại 96 dự án hơn 627 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu (12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).