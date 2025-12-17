Nhân viên cây xăng ở Lâm Đồng rút lại xăng vì khách chuyển khoản

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, UBND phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh vụ nhân viên cây xăng rút lại xăng vì khách chuyển khoản...

Ngày 17/12, UBND phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã vào cuộc xác minh thông tin một nhân viên cửa hàng xăng dầu Tiến Thành rút lại toàn bộ số xăng đã bơm cho khách do không chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Trước đó, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhân viên bán xăng tại cửa hàng này từ chối nhận tiền chuyển khoản, dẫn đến tranh cãi với khách hàng.

Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhân viên cây xăng rút lại xăng đã bơm cho khách.

Sau đó, nhân viên đã dùng dụng cụ rút lại toàn bộ số xăng vừa bơm vào bình xe và có lời lẽ thách thức, khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến cho rằng việc từ chối thanh toán không dùng tiền mặt là không phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh.

Trước phản ánh trên, UBND phường Tiến Thành đã làm việc với chủ cửa hàng xăng dầu T.T để làm rõ vụ việc. Chủ cửa hàng xác nhận sự việc xảy ra tại cửa hàng.

Theo UBND phường Tiến Thành, chủ cửa hàng đã nhận thiếu sót, tổ chức họp chấn chỉnh toàn bộ nhân viên về việc tiếp nhận cả hình thức thanh toán tiền mặt và chuyển khoản.

Nhân viên trực tiếp liên quan đến vụ việc đã bị cho thôi việc.