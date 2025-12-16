Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Lâm Đồng

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi có nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi tiếp nhận thông tin nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt…

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm trên địa bàn phường Phan Thiết, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATPP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 3/11/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Bánh mì là món ăn ngon, quen thuộc nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng khi chế biến, bảo quản. Ảnh minh họa/Internet

Liên quan đến sự việc, sáng 16/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, số ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì mua tại một xe bán rong trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phan Thiết) tiếp tục gia tăng với 86 trường hợp phải nhập viện.

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 86 ca ghi nhận, đã có 24 bệnh nhân được xuất viện, 62 trường hợp còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn, sức khỏe tạm thời ổn định. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa An Phước tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất với 45 ca liên quan đến vụ việc, hiện còn 26 người đang điều trị nội trú.