Sống Khỏe

Vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Quảng Ngãi, Bộ Y tế vào cuộc

Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì tại Quảng Ngãi, Bộ Y tế đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý và cảnh báo cộng đồng.

Bình Nguyên

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được Báo cáo số 609/BC-ATTP ngày 14/12/2025 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại một số điểm bán thuộc chuỗi bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo ban đầu, sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và được đưa đến các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện tập trung tối đa nguồn lực cấp cứu, điều trị tích cực cho người bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo quy định và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Quảng Ngãi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; thực hiện đầy đủ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Người dân được khuyến cáo lựa chọn cơ sở ăn uống bảo đảm an toàn, đặc biệt khi sử dụng thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Tính đến sáng 15/12, có tổng cộng 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Vân. Ảnh tienphong.vn
Cục cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung tại: Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

